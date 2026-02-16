Σε κλίμα εμφανώς διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, η ΚΟΕΣ του ΠαΣοΚ ολοκλήρωσε τις εργασίες της με ένα σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης και εσωτερικής συνεννόησης. Οι τόνοι έπεσαν, οι αιχμές περιορίστηκαν και όλες οι πλευρές έκαναν ένα βήμα πίσω, επιλέγοντας τη θεσμική οδό και τη συλλογική ευθύνη έναντι της εσωστρέφειας.

Το ενωτικό κλίμα που καταγράφηκε δεν έκρυψε τις υπαρκτές διαφορές, ωστόσο σηματοδότησε μια συνειδητή προσπάθεια να μετατεθεί η αντιπαράθεση –όπου υπάρχει– στο επικείμενο συνέδριο. Εκεί ανανεώνεται πλέον το πολιτικό ραντεβού όλων των στρατοπέδων, που είναι σε περίπου 40 ημέρες από τώρα.

Η διαδικασία ξεκίνησε σε ώρα… ΠαΣοΚ και με περίπου μιάμιση ώρα καθυστέρηση. Ένας από τους λόγους ήταν πως το ξενοδοχείο που έγινε η συνεδρίαση, δεν ήταν αυτό που συνήθως επιλέγει η Χαριλάου Τρικούπη και έτσι πολλοί καθυστέρησαν να πάνε, αλλά και να βρουν να παρκάρουν. Έξω δε από την αίθουσα, και μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία τα στελέχη σχολίαζαν στα πηγαδάκια που έστηνα την καθυστέρηση και όλοι είχαν μία ερώτηση να κάνουν στον συνομιλητή τους, «που βρήκες να παρκάρεις;».

Ωστόσο, η εικόνα μίας γεμάτης αίθουσας με 1.000 καρέκλες, δηλαδή 400 περισσότερες από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, τους αποζημίωσε όλους για την ταλαιπωρία της αναμονής, αλλά και του πάρκινγκ.

Ενωτικός ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ενωτικός και απεύθυνε κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες για κοινή συμπόρευση. Μίλησε για την πολιτική αυτονομία του ΠαΣοΚ στις εκλογές, τονίζοντας πως «τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα μια πορεία αρχών και αξιών. Για να είναι στο τέλος η νίκη μας νίκη του ελληνικού λαού», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε πως «η ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά. Η δημοκρατική παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο», αποσπώντας τα χειροκροτήματα των στελεχών του ΠαΣοΚ.

Επιτροπές διεύρυνσης και… ψηφοδελτίων

Για την αναγέννηση της παράταξης μίλησε και ο επικεφαλής της επιτροπής «διεύρυνσης και συμπαράταξης του ΠαΣοΚ» Κώστας Σκανδαλίδης. Ο πρώην υπουργός και γραμματέας του κόμματος, επεσήμανε κατά την τοποθέτηση του στην ΚΟΕΣ πως βρίσκεται στο ΠαΣοΚ «από την επόμενη ημέρα της ίδρυσης του» και πως η διεύρυνσή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το DNA της παράταξης. Επίσης εξήγησε τον ρόλο της επιτροπής αυτής που «θα μεγαλώσει την παράταξη στην κοινωνία» και σημείωσε πως «όσοι θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, υπάρχουν άλλες επιτροπές για να γίνει αυτό».

Για πολλούς που ήταν στην αίθουσα αυτή η δήλωση ακούστηκε ως «οιωνός», καθώς μετά την τη λήξη της συνεδρίασης δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Πέτρο Λάμπρου. Συγκεκριμένα είναι οι Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γιάννης Κουτσούκος, Νίκος Σαλαγιάννης, Έλενα Αναστασίου, Ηλίας Αποστολάκης, Πόπη Γερακούδη, Γεωργία Καζά, Άρης Καρβούνης, Τάσος Κουρκούτας, Νίκος Μήλης, Έφη Μπέκου, Νίκος Μπελιβάνης, Κώστας Πανδής, Κώστας Παπαδημητρίου, Όλγα Ρενταρή Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

Χάρης Δούκας: Ποτέ δεν αμφισβήτησα τοι αποτέλεσμα των εκλογών

Ο Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοιτούσε την ομιλία του και την προσάρμοσε στο κλίμα της ημέρας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις «ανισότητες που αυξάνονται, τους πόρους που εξαντλούνται» αλλά και για «την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που κλονίζεται», δηλώνοντας πως «η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές που επενδύουν στους ανθρώπους. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αθηναίων προς το τέλος της ομιλίας του, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει, αυτή τη φορά μπροστά στο σώμα της ΚΟΕΣ, για όσα του καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως δεν αμφισβήτησε ποτέ το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών και πως «είμαστε ΠαΣοΚ από πάντα, από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με την πολιτική, δεν φύγαμε ποτέ, αγαπάμε το κόμμα μας, το στηρίξαμε και στα πιο δύσκολα και σεβόμαστε τις διαδικασίες του. Όμως μάχομαι για την παράταξη και όχι για καρέκλες».

Οι τρεις αλλαγές του Παύλου Γερουλάνου

«Πάμε μπροστά με το ΠαΣοΚ; Ή μένουμε πίσω με την Νέα Δημοκρατία;» ήταν ένα από τα ερωτήματα που έθεσε εμφατικά ο Παύλος Γερουλάνος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ απαντώντας στο ερώτημα για το πώς το ΠαΣοΚ θα προετοιμαστεί για να κερδίσει τις εκλογές και να αντιμετωπίσει, ως κυβέρνηση τις προκλήσεις που έχει η χώρα στα εθνικά θέματα, στην οικονομία και στους θεσμούς, είπε πως το συνέδριο μπορεί να αποτελέσει ορόσημο σε αυτήν την πορεία, πετυχαίνοντας τρεις μεγάλες αλλαγές στο κόμμα.

«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι πολιτική» επεσήμανε. «Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι οργανωτική» και συνέχισε εξηγώντας πως «οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν. Ενώ τέλος δήλωσε πως η τρίτη πρόκληση είναι επικοινωνιακή, σημειώνοντας πως χρειάζονται «μηνύματα που θα είναι καθαρά και θα περιγράφουν σε κάθε κοινωνική ομάδα πως το όραμά μας, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας αφορούν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα».

Οι τρεις στόχοι του Παναγιώτη Δουδωνή

Ο βουλευτής επικρατείας του ΠαΣοΚ και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε κατά την παρέμβαση στην ΚΟΕΣ πως «η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου οφείλει να θέσει τους στόχους για το επόμενο Συνέδριό μας. Οι στόχοι πρέπει να είναι τριών ειδών: ιδεολογικοί — μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί έχω ακούσει λίγη αναφορά στην ιδεολογία ως εδώ — πολιτικοί, αλλά και επικοινωνιακής στρατηγικής».

Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Νίκο Χριστοδουλάκη και στον Κώστα Σκανδαλίδη και σημείωσε κλείνοντας πως «είμαστε κι εμείς εδώ, η νεότερη γενιά του ΠΑΣΟΚ, και απαιτούμε ενότητα. Απαιτούμε ενιαία φωνή. Απαιτούμε το ΠαΣοΚ να είναι ενωμένο. Και έτσι μόνο θα είναι νικηφόρο».

Κατρίνης: Συνέδριο στρατηγικής, επιλογών και συνεργασιών

Όχι σε ένα συνέδριο οργανωτικών συσχετισμών, αλλά σε ένα συνέδριο με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, ζήτησε ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης. Επίσης, υπογράμμισε κατά την ομιλία του πως «αν το ΠαΣοΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο».

Παράλληλα, συμφώνησε με την διεύρυνση που επιχειρείται από την επιτροπή Σκανδαλίδη και δήλωσε μεταξύ άλλων πως «με την ως τώρα στρατηγική δεν έχουμε κερδίσει δημοσκοπικά, παρά τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Η στρατηγική διεμβολισμού της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο ατζέντας δε φέρνει στελέχη και ψηφοφόρους από την Νέα Δημοκρατία».