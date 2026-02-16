Μετά από νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Βουλής με την υπουργό Πολιτισμού, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες με τους 200 που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944. από το υπουργείο Πολιτισμού, στη συνέχεια θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον το υπουργείο Πολιτισμού προχωρήσει στην απόκτησή τους, το υλικό θα παραχωρηθεί στη συνέχεια στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να ενταχθεί στο αρχειακό της απόθεμα και να διασφαλιστεί η θεσμική του αξιοποίηση και διατήρηση.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί τόσο στη θεσμική θωράκιση των τεκμηρίων όσο και στη διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης και ιστορικής τους ανάδειξης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται τα διαδικαστικά και νομικά βήματα που απαιτούνται, ώστε η απόκτηση να γίνει με τον προσήκοντα τρόπο και να διασφαλιστεί η οριστική του ένταξη σε δημόσιο φορέα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια θεσμικής διαχείρισης ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν κρίσιμες περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με στόχο τη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και την επιστημονική τους αξιοποίηση.