Την εξουσιοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων θα ζητήσει την Πέμπτη ο Νικήτας Κακλαμάνης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των φωτογραφιών από τη Βουλή, εφόσον αποδειχθεί ότι αποτελούν τεκμήρια πολέμου.

Όπως είπε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών πριν προχωρήσει στην απόκτησή τους. Εξήγησε ότι «υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου».

Διευκρίνισε ότι «αν και δεν είναι δουλειά της Βουλής αλλά του υπουργείου Πολιτισμού, η Βουλή που έχει τη σχετική ευελιξία, θα προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες».

Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα, ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι δε θα μπορούσε να τις αποκτήσει το Ίδρυμα της Βουλής, καθώς δε διαθέτει προϋπολογισμό, όπως η Βουλή.

Όμως έκρινε σωστή την πρόταση που του υπέβαλε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σταματήσει η Βουλή την ηλεκτρονική δημοπρασία.