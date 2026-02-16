Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησης των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την 1η Μαϊου του 1944, όπως έγινε σαφές σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, αλλά και μετά από συνεννόηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Οι φωτογραφίες θα αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους μέσω των απαραίτητων διαδικασιών από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το ζήτημα των φωτογραφιών που βρέθηκαν προς πώληση στο eBay από ιδιώτη στο Βέλγιο, ξυπνώντας μνήμες από μία σκοτεινή σελίδα της Κατοχής, θα πρέπει να συζητηθεί και να πάρει το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.

Το ΚΣΝΜ εξετάζει και γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν στην προστασία νεωτέρων μνημείων και τόπων χαρακτηριζομένων ως ιστορικών μεταγενεστέρων του 1830 (άρθρο 50 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς), με παραμέτρους που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Ανοιχτός σε διάλογο με την Ελλάδα ο βέλγος δημοπράτης

Στο μεταξύ ο Βέλγος δημοπράτης της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, Tim de Craene, που έβγαλε προς δημοπρασία τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, αποφάσισε να διακόψει σήμερα το πρωί τη δημοπρασία των σχετικών φωτογραφιών στο eBay.

Ο Βέλγος πωλητής δηλώνει ιδιαίτερα ευαίσθητος στο θέμα του βανδαλισμού του μνημείου στην Καισαριανή και είναι ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με το μέλλον του υλικού που έχει στην κατοχή του.

Παράλληλα σημειώνει ότι δέχθηκε ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή από ιδιώτες συλλέκτες. «Παρότι εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώλησή τους και παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Ζητεί επίσης, «με σεβασμό να αναγνωριστεί και να τύχει του ανάλογου σεβασμού και η νόμιμη κυριότητά μου επί των φωτογραφιών. Τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες, από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και τα πρόσωπα ορισμένων θυμάτων και προκαλώντας άσκοπες συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών».

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις και η σημασία

Σημειώνουμε ότι οι εικόνες ήρθαν στο φως μέσω της ομάδας «Greece at WWII Archives» στο Facebook και φαίνεται ότι προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα.

Από τις πρώτες ταυτοποιήσεις που έχουν γίνει, στη μία φωτογραφία διακρίνεται ο Βασίλης Παπαδήμας, ο άνδρας που φορά λευκό πουκάμισο, ο οποίος εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Σε άλλη φωτογραφία, ο άνδρας που δείχνει να χαμογελά ελαφρά είναι ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου, ο οποίος εργαζόταν σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα).

Όπως έγραψε το ΒΗΜΑ, οι πρώτες αυτές αναφορές ταυτοποίησης, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να ρίξουν νέο φως όχι μόνο στα πρόσωπα των εκτελεσθέντων, αλλά και στη ζωντανή μνήμη μιας θυσίας που παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική ιστορία της χώρας.