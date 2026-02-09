Η κλήση 20 λεπτών -αν και έπρεπε- δεν καταγράφηκε. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος, εκτός φυλακής, με τον οποίο ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομίλησε το βράδυ πριν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον βρουν νεκρό στο κελί του. Το όνομά της είναι η Καρίνα Σούλιακ (Karyna Shuliak) και μέχρι σήμερα ήταν για τους περισσότερους από εμάς άγνωστη.

Η δημοσιοποίηση μεγάλου μέρους των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως τις επαφές του, αλλά και τον στενό κύκλο των δικαιούχων της περιουσίας του. Η Καρίνα Σούλιακ φιγουράρει στο νούμερο ένα της λίστας.

Η Καρίνα Σούλιακ ήταν η τελευταία σύντροφος του Τζέφρι Έπσταϊν κι όπως όλα δείχνουν άνθρωπος του περιβάλλοντός του που ήξερε πολλά. Δεν κατηγορείται για τίποτα και δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Δύο είναι τα έγγραφα των καταπιστευμάτων τα οποία προσφέρουν πληροφορίες για την περιουσία του και πώς αυτός θα ήθελε να διανεμηθεί μετά τον θάνατό του.

Η αμύθητη περιουσία του Έπσταϊν και οι δικαιούχοι της

Η συνολική αξία της περιουσίας του Έπσταϊν την περίοδο σύνταξης των εγγράφων εκτιμάται σε περίπου 630 εκατομμύρια δολάρια.

Υπέγραψε το έγγραφο στις 8 Αυγούστου 2019, ενώ βρισκόταν στη φυλακή του Μανχάταν με την κατηγορία της σεξουαλικής διακίνησης, και οριστικοποιήθηκε αργότερα τον Αύγουστο. Αν και η ύπαρξή του αναφερόταν στη δημόσια διαθέσιμη διαθήκη του και στη δικαστική διαμάχη για την περιουσία του στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, το περιεχόμενό του παρέμεινε μυστικό τα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατό του.

Το «The 1953 Trust» αντικατέστησε προηγούμενο σχέδιο διαχείρισης, το «Jeffrey E. Epstein 2019 Trust», που είχε συνταχθεί τον Ιανουάριο του 2019. Στο παλαιότερο έγγραφο, ως βασική κληρονόμος του Έπσταϊν εμφανιζόταν η Σελίνα Ντόμπιν, κόρη της Εύα Άντερσον Ντόμπιν η οποία υπήρξε σύντροφός του.

Η Σελίνα Ντόμπιν αφαιρέθηκε στην επικαιροποιημένη διαθήκη, ωστόσο τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της παραιτήθηκαν επισήμως από οποιαδήποτε αξίωση στην περιουσία του Έπσταϊν, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το «The 1953 Trust» περιλαμβάνει 43 κληροδοτήματα συνολικής αξίας άνω των 330 εκατ. δολαρίων. Η Καρίνα Σούλιακ προβλεπόταν να λάβει 100 , συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας προσόδου 50 εκατομμυρίων δολαρίων που θα δημιουργηθεί προς όφελός της.

Wo ist Karyna Shuliak? Ich stelle diese Frage jetzt schon zum dritten Mal. Das macht die Sache nicht besser, ich weiß. Jedoch scheint sie eine wichtige Schlüsselfigur im Leben von diesem abartigen Typen gespielt zu haben. Sie muss zur Rede gestellt werden. #EpsteinFiles pic.twitter.com/XmCe8ZHUJb — Freiheitsmensch (@Freiheit_m2030) February 9, 2026

Προβλέπει επίσης να λάβει μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου ακινήτων του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Little St James, ενός ράντσου στο Νέο Μεξικό, ενός διαμερίσματος στο Παρίσι, μιας έπαυλης στη Φλόριντα και ενός σπιτιού στη Νέα Υόρκη.

Εκτός από την Καρίνα Σούλιακ, σύμφωνα με την επιθυμία του, σημαντικά ποσά θα λάμβαναν ο προσωπικός του δικηγόρος Ντάρεν Ίνταϊκ (50 εκατ. δολάρια), ο προσωπικός του λογιστής Ρίτσαρντ Καν (25 εκατ. δολάρια) και η Γκισλέιν Μάξγουελ (10 εκατ. δολάρια) η οποία έχει καταδικαστεί σε 20ετή κάθειρξη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με δήλωση των δικηγόρων των Ίνταϊκ και Καν, κανένας δικαιούχος δεν θα λάβει χρήματα πριν ικανοποιηθούν πλήρως όλοι οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η καθαρή αξία της περιουσίας του Έπσταϊν εκτιμήθηκε σε περίπου 127 εκατ. δολάρια. Ήδη, 125 από αυτά έχουν καταβληθεί σε περισσότερες από 100 γυναίκες μέσω ειδικού προγράμματος αποζημίωσης, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν χρησιμοποιηθεί για φόρους, διακανονισμούς κι άλλες υποχρεώσεις.

Ποια είναι η Καρίνα Σούλιακ

Η Καρίνα Σούλιακ κατάγεται από τη Λευκορωσία, ήρθε στις ΗΠΑ το 2009 και, σύμφωνα με τη The SUN, είχε σχέση με τον Έπσταϊν για οκτώ έως δέκα χρόνια. Η Καρίνα Σούλιακ εμφανίζεται συχνά με το όνομά της στα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα έγγραφα δείχνουν ότι γνώριζε τον Έπσταϊν τουλάχιστον από το 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Οκτώβριο του 2013 παντρεύτηκε την Τζένιφερ Κάλιν, συνεργάτιδα του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη Sigrid McCawley, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματά του, ο κύκλος εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν χρησιμοποιούσε «ψεύτικους γάμους ομοφύλων» για να «αποκτήσει υπηκοότητα για κορίτσια που ήθελε να κρατήσει στη χώρα χωρίς να αντιμετωπίσει υψηλό επίπεδο ελέγχου στη διαδικασία απόκτησης υπηκοότητας».

Κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Έπσταϊν -σχέση που έγινε γνωστή αρκετούς μήνες μετά τον θάνατό του- της είχε δοθεί το παρατσούκλι “the inspector” λόγω της έντονης τάσης της να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Πέρα από τα χρήματα και τα ακίνητα, στη διαθήκη αναφερόταν κι ένα δαχτυλίδι 33 καρατίων το οποίο, όπως σημείωσε ιδιοχείρως, προσέφερε στη Σούλιακ «σε ένδειξη πρόθεσης γάμου».

Η Σούλιακ ήταν το τελευταίο άτομο που μίλησε τηλεφωνικά με τον Έπσταϊν πριν από την αυτοκτονία του, ενώ 11 ημέρες νωρίτερα τον είχε επισκεφθεί στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης. Ήταν επίσης παρούσα στο ιδιωτικό του αεροσκάφος, όταν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019, καθώς επέστρεφε από το Παρίσι στο αεροδρόμιο Τετέρμπορο του Νιου Τζέρσεϊ.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν μια σειρά από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των δύο, στα οποία ο Έπσταϊν φαίνεται να καθοδηγεί τη Καρίνα Σούλιακ σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης άδειας εισόδου στις ΗΠΑ ως «καθαρίστρια».

Σε ένα email του 2012, του έγραψε: «Σ’ αγαπώ! Είσαι ο πιο αγνός άντρας από όλους τους άντρες».

Ο Έπσταϊν προσέλαβε επίσης τον Arda Beskardes, έναν δικηγόρο μετανάστευσης με έδρα τη Νέα Υόρκη, για να βοηθήσει τη Σούλιακ να αποκτήσει πρώτα την πράσινη κάρτα και στη συνέχεια την αμερικανική υπηκοότητα, η οποία της χορηγήθηκε το 2018.

Ο Beskardes έγραψε στον Έπσταϊν: «Τώρα που είναι Αμερικανίδα, πρέπει να της οργανώσεις ένα μεγάλο πάρτι με μηχανικό ταύρο, κόκκινα, λευκά και μπλε μπαλόνια και τηγανητά σνακ Snickers σε οδοντογλυφίδες με σημαία».

Στο βιογραφικό της Σούλιακ που δημοσιεύτηκε στα αρχεία αναφέρεται ως διεύθυνση της η διεύθυνση 6100 Red Hook Quarter στις Παρθένες Νήσους, η οποία ήταν η έδρα του Ιδρύματος Jeffrey Epstein VI.

Αναφέρει ότι σπούδασε στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Λευκορωσίας από το 2006 έως το 2010, πριν σπουδάσει στο Κολλέγιο Οδοντιατρικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Columbia στη Νέα Υόρκη, από όπου αποφοίτησε το 2015.

Ένα ξεχωριστό email από τον πρύτανη του Columbia δείχνει ότι δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Μινσκ, αλλά προσπάθησε να το κάνει στη Νέα Υόρκη το 2012. Ο Έπσταϊν είχε πληρώσει για να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην οδοντιατρική

Σύμφωνα με το βιογραφικό της, εργάστηκε ως οδοντίατρος σε ιατρείο που της ανήκε στο Σεντ Τόμας των Παρθένων Νήσων. Το Σεντ Τόμας βρίσκεται δίπλα στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς. Εργάστηκε επίσης ως εκτελεστική βοηθός της Southern Trust Company, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «κύρια εταιρεία παραγωγής χρημάτων» του Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν υποστήριζε επίσης τους γονείς της Σούλιακ, στέλνοντάς τους τακτικά πάνω από 20.000 δολάρια τον μήνα, ενώ κάλυπτε και τις θεραπείες της μητέρας της όταν νόσησε από καρκίνο του μαστού.

Η Καρίνα Σούλιακ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Επί του παρόντος ζει σε ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν που ανήκει στον μικρότερο αδελφό του Έπσταϊν, Μαρκ.

