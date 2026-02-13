Η πρώην Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, απορρίπτοντας τις εικασίες ότι θα μπορούσε να προταθεί για τη θέση.

«Αυτό είναι παράλογο» είπε ο εκπρόσωπός της στην εφημερίδα Tagesspiegel, «όχι» ήταν η απάντηση προς το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa όταν ρωτήθηκε ευθέως αν η Μέρκελ θα ήταν διαθέσιμη ως υποψήφια.

Οι δηλώσεις έγιναν τη στιγμή που τα κόμματα έχουν αρχίσει να εξετάζουν πιθανούς υποψηφίους ενόψει της εκλογής, τον επόμενο χρόνο, του διαδόχου του νυν προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Παρότι έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα εκκλήσεις να γίνει γυναίκα ο αρχηγός του γερμανικού κράτους, μέχρι σήμερα κανένας πρώην καγκελάριος δεν έχει αναλάβει το αξίωμα του προέδρου μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση.

Από τότε που αποχώρησε από την πολιτική σκηνή η Μέρκελ έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από την καθημερινή πολιτική. Σε αντίθεση με ορισμένους προκατόχους της, δεν σχολιάζει τακτικά τις κυβερνητικές αποφάσεις ή τις εσωκομματικές διαμάχες.

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητές της μετά την αποχώρησή της από το αξίωμα ήταν η συγγραφή της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Freiheit» («Ελευθερία»).

Γιατί προέκυψαν οι εικασίες

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι κυκλοφορούσαν φήμες στο εσωτερικό των συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών, των οποίων η Μέρκελ υπήρξε ηγέτιδα, πως το Πράσινο Κόμμα θα μπορούσε να προτείνει τη Μέρκελ για τον κατά βάση τελετουργικό ρόλο του προέδρου.

Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι η ιδέα συζητούνταν στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών διεργασιών σχετικά με τον επόμενο αρχηγό του κράτους. Το γραφείο της Μέρκελ απάντησε αφού η δημοσιογραφική κάλυψη εντάθηκε.

Τι δήλωσαν οι Πράσινοι;

Οι Πράσινοι διέψευσαν οποιαδήποτε σχέδια να προτείνουν τη Μέρκελ. Η συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μπρίτα Χάσελμαν, δήλωσε στην Rheinische Post: «Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο».

«Σε ό,τι αφορά την εκλογή του ομοσπονδιακού προέδρου, μέχρι στιγμής δεν έχει συζητηθεί ούτε αποφασιστεί τίποτα στο κόμμα μας», πρόσθεσε.

Πώς επιλέγεται ο πρόεδρος της Γερμανίας;

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας εκλέγεται από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, ένα σώμα που αποτελείται από όλα τα μέλη της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, της Μπούντεσταγκ, και από ισάριθμους εκπροσώπους που επιλέγονται από τα κοινοβούλια των ομόσπονδων κρατιδίων. Αποκλειστικό καθήκον της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης είναι η εκλογή του ομοσπονδιακού προέδρου.

Οι υποψήφιοι συνήθως προτείνονται από ένα ή περισσότερα κόμματα, αν και γενικά δεν διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία. Οποιοδήποτε μέλος της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προτείνει υποψηφίους για το προεδρικό αξίωμα.

Ο ρόλος του Γερμανού προέδρου είναι σε μεγάλο βαθμό τελετουργικός, ωστόσο το αξίωμα διαθέτει ηθικό κύρος και εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς.

Ο πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα αποχωρήσει από το αξίωμά του όταν λήξει η δεύτερη θητεία του, στις 18 Μαρτίου 2027. Σύμφωνα με το γερμανικό σύνταγμα, δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Στο εσωτερικό του συντηρητικού μπλοκ, που περιλαμβάνει και τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας, έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανή υποψήφια η υπουργός Παιδείας Καρίν Πρίν.