Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής η ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), σχετικά με την έφεση που κατέθεσε ο Ουκρανός αθλητής του σκέλετον, Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς.

Ο 27χρονος αθλητής προσέφυγε κατά της απόφασης αποκλεισμού του από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Milano/Cortina 2026», η οποία ελήφθη λόγω της χρήσης εξοπλισμού με πολιτικά μηνύματα, με την απόφαση να αναμένεται εντός της ημέρας.

Το χρονικό της υπόθεσης και η πολιτική ουδετερότητα

Ο Χεράσκεβιτς αποκλείστηκε από τη συνέχεια των Αγώνων την Πέμπτη, καθώς κρίθηκε ότι το κράνος του παραβίαζε τις θεμελιώδεις αρχές της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής περί πολιτικής ουδετερότητας. Το επίμαχο κράνος έφερε απεικονίσεις αθλητών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Ο αθλητής αιτείται την άμεση αναστολή της ποινής ή τη διεξαγωγή του αγώνα υπό την επίβλεψη του CAS, προκειμένου να προλάβει τις δύο τελευταίες σειρές καταβάσεων που είναι προγραμματισμένες για το βράδυ.

Εξερχόμενος από τα γραφεία του CAS στο Μιλάνο, ο Χεράσκεβιτς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δηλώνοντας στους εκπροσώπους του Τύπου πως ελπίζει να επικρατήσει η αλήθεια, καθώς θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Παράλληλα, προέβη σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δέχεται απειλές από τη ρωσική πλευρά και κατηγορώντας τη ΔΟΕ ότι η απόφαση του αποκλεισμού του λειτουργεί ως μέσο προπαγάνδας για τη Ρωσία.

Η στάση της ΔΟΕ και το πιεστικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασης

Από την πλευρά της ΔΟΕ, η Κίρστι Κόβεντρι επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συνάντηση με τον αθλητή και τον πατέρα του σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Παρά την επικύρωση του αποκλεισμού, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέτρεψε στον Χεράσκεβιτς να διατηρήσει τη διαπίστευσή του, ώστε να παραμείνει στο Ολυμπιακό Χωριό, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από την πειθαρχική επιτροπή ως ένδειξη σεβασμού προς τον αθλητή.

Ο Γενικός Γραμματέας του CAS, Ματιέ Ριμπ, αναγνώρισε την κρισιμότητα του χρόνου, καθώς οι τελικοί του αγωνίσματος πλησιάζουν. Αν και ο στόχος του δικαστηρίου είναι να εκδώσει την ετυμηγορία πριν από την έναρξη του αγώνα, ο κ. Ριμπ σημείωσε ότι η διάρκεια της ακρόασης παραμένει αβέβαιη, καθιστώντας εξαιρετικά οριακή τη συμμετοχή του αθλητή σε περίπτωση δικαίωσης.