Η Ιταλίδα Αριάννα Φοντάνα πέτυχε ένα κατόρθωμα που θα μείνει στην Ιστορία του ιταλικού αθλητισμού, κατακτώντας το 13ο Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας της και συγκεκριμένα το αργυρό, στα 500 μέτρα μικρού δρόμου των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξενούνται στην γειτονική χώρα.

Η 35χρονη πρωταθλήτρια ισοφάρισε το ρεκόρ Ολυμπιακών μεταλλίων για έναν Ιταλό αθλητή, που μέχρι εχθές (12/2) κατείχε ο ξιφομάχος, Εντοάρντο Μαντζιαρότι μεταξύ του 1936 και του 1956.

Η Φοντάνα έχει κατακτήσει τα μετάλλιά της (τρία χρυσά, πέντε αργυρά και ισάριθμα χάλκινα) σε έξι Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα στο Τορίνο 2006 (1), στο Βανκούβερ 2010 (1), στο Σότσι 2014 (3), στην Πιονγκτσάνγκ 2018 (3), στο Πεκίνο 2022 (3) και στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Μιλάνο και στην Κορτίνα (2).