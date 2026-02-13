Ο Τόλης Αγγέλης αγωνίστηκε το πρωί της Παρασκευής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε στα 10χλμ Cross-Country Skiing και ολοκλήρωσε τυην προσπάθειά του σε 25:05. Με αυτή την επίδοση κατέλαβε την 80η θέση.

Το χρυσό μετάλλιο πήγε στο μεγάλο όνομα του αγωνίσματος, τον Γιοχάνες Κλάεμπο. Ο σπουδαίος Νορβηγός τερμάτισε σε 20:36.2 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κάνοντας το πολυπόθητο για εκείνον double.

Στη δεύτερη θέση ήταν ο Γάλλος Ματίς Ντελοζέ με 20.41.1 και την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Έιναρ Χέντεγκαρτ με 20:50.2.