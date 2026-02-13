Η δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που έδρασε σε όλη τη χώρα αποκαλύπτεται μέσα από εικόνες, ντοκουμέντα και μαρτυρίες θυμάτων στο Live News.

Σε διάστημα δύο μηνών, τα μέλη της σπείρας πραγματοποίησαν 66 επιθέσεις σε σπίτια, οχήματα και δρόμους, αποκομίζοντας λεία 412.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών που παραμένουν άφαντοι.

Η εγκληματική οργάνωση μέσα από ντοκουμέντα

Χτυπήματα με κινήσεις ταχυδακτυλουργικές, όπως στα Γρεβενά της Θεσσαλονίκης, μέχρι να αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε ο ιδιοκτήτης, κλοπές ακόμη και στη μέση του δρόμου όπως στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όταν έσπασαν το παρμπρίζ οχήματος για να βουτήξουν ένα τσαντάκι με χρήματα που υπήρχε μέσα και εισβολές σε σπίτια, σε διάφορες πόλεις ολόκληρης της χώρας.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της σπείρας έκαναν το τελευταίο δίμηνο 66 χτυπήματα με λεία 412.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει με μια απλή διαίρεση πως καθημερινά έβγαζαν 6.860 ευρώ από την παράνομη δράση τους.

Μετρητά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, πολλά από τα οποία δεν έχουν βρεθεί για να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Πώς διαπράττουν τις ληστείες

Το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στα Γρεβενά ήταν ολομόναχος όταν αρχικά μια γυναίκα, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης τον πλησίασε, δήθεν για να ρωτήσει κάτι.

Πολύ γρήγορα του άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και έφυγε με τον συνεργό της.

Σε άλλο βίντεο, με το ίδιο αυτοκίνητο, τους βλέπουμε να σταματούν και να κάνουν όπισθεν. Πρόλαβαν να δουν ότι σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, στο Πανόραμα, υπήρχε μέσα ένα τσαντάκι και πολύ γρήγορα κατάφεραν να το βουτήξουν.

Η γυναίκα βγαίνει για να κρατήσει τσίλιες και ο συνεργός της σκαρφαλώνει. Μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει κανείς.

Ο αιφνιδιασμός και οι γρήγορες κινήσεις ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά, στις επιθέσεις που έκαναν.

«Με έκλεψαν κι εμένα. Με σταμάτησαν εδώ, με είδαν έξω. Ήρθε αυτή κατευθείαν, με αγκάλιασε, πήρε το σταυρό μου κι έφυγε. Καθόμουν απλά με το ποδήλατο εκείνη την ώρα πήγαινα στη λαϊκή και σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε αυτή. Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ήταν φίλη των παιδιών, γιατί ήταν δύο νέα άτομα και επειδή έχουμε νέα παιδιά εδώ, νόμιζα ότι ήταν φίλη των παιδιών», είπε θύμα απάτης στο Live News.

Η κλοπή που περιγράφει το θύμα, σημειώθηκε στο Πλατύ της Ημαθίας, στις 16 Ιανουαρίου.

«Μετά από δυο ώρες, το κατάλαβα. Πριν μερικά χρόνια είχανε μπει και στο σπίτι μου. Έψαχνα μετά μήπως έπεσε μέσα μου ο σταυρός, αλλά… όχι, ο σταυρός δεν κάνει φτερά», συνέχισε.

Και στη Νάουσα

Στις 20 Δεκεμβρίου, μέλη της σπείρας έκαναν διάρρηξη σε διαμέρισμα της Νάουσας.

«Είχαν παραβιάσει την μπαλκονόπορτα… Βρήκα την πόρτα την κεντρική ανοιχτή και όλα αυτά… είχανε βρει μία τσάντα που πήραν από το μπαλκόνι», ανέφερε άλλο θύμα απάτης.

Οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα και παρέμειναν 25 λεπτά. Έψαξαν στα σωστά σημεία και όπως μας λέει ο ιδιοκτήτης πήραν μόνο τα κοσμήματα που ήταν χρυσά.

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα είναι ότι έκαναν διαλογή. Δηλαδή, κοσμήματα… μέσα σε 25 λεπτά είχαν φύγει από το σπίτι και στα 25 λεπτά αυτά βρήκαν ακριβώς τα σημεία που ήταν τα χρυσαφικά και κάναν και διαλογή ποια ήταν καθαρό χρυσό και ποια ήταν ψεύτικα», συμπλήρωσε.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν σε ένα δίμηνο 20 διαρρήξεις σπιτιών.

Είκοσι εννέα διαρρήξεις οχημάτων, 7 κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, 1 κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα, 1 κλοπή οχήματος, 3 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ κρύβονταν πίσω και από 2 πλαστογραφίες κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται οι έρευνες

«Έβγαλαν το λάστιχο που κρατάει το τζάμι και με αυτό τον τρόπο βγάλανε και ολόκληρο το τζάμι από την εξωτερική πλευρά», συνέχισε το θύμα διάρρηξης.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με σχέδιο σε τρεις πενταμελείς ομάδες. Οι 12 συλλήψεις έγιναν προχθές το πρωί σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, με τις έρευνες για τους συνεργούς τους που παραμένουν άφαντοι, να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πού δρούσε η σπείρα – Οι περιοχές

01/12/2025 – 31/01/2026

Λεία: 412.000€

Θεσσαλονίκη – 21

Ημαθία – 16

Πιερία – 1

Πέλλα – 4

Λάρισα – 3

Τρίκαλα – 3

Γρεβενά – 1

Αττική – 6

Βοιωτία – 5

Σύνολο περιστατικών στον χάρτη: 60

66 χτυπήματα

20 διαρρήξεις σπιτιών

29 διαρρήξεις οχημάτων

7 κλοπές με αγκαλιά

Θύμα διάρρηξης μιλά στο Live News – Πού δρούσε η σπείρα

«Μπήκαν και στους τρεις ορόφους. Στο σπίτι του ανιψιού μου, στο δικό μου και της μητέρας μου.

Σε εμένα έκαναν μεγάλη ζημιά. Έσπασαν την μπροστινή πόρτα, μια ακριβή πόρτα, και την διέλυσαν. Η ζημιά ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Ευτυχώς δεν ήμασταν σπίτι εκείνη την ώρα. Από τη μητέρα μου πήραν χρυσαφικά και περίπου 800 ευρώ – εκείνη τόσα λέει, εγώ πιστεύω πως ήταν περισσότερα. Της έκαναν άνω κάτω το σπίτι. Είχε βάλει χρήματα μέσα σε ένα μικρό συρτάρι, κάτω από τη χελώνα. Ποιος θα σκεφτόταν να ψάξει εκεί; Κι όμως, της πήραν ολόκληρη τη χελώνα μαζί. Συνολικά της αφαίρεσαν 800 ευρώ και χρυσαφικά, ανάμεσά τους και δύο στρογγυλά σκουλαρίκια», ανέφερε χαρακτηριστικά θύμα διάρρηξης.