Στην εντατική παραγωγή βρεφικού γάλακτος εστιάζει η Nestlé SA για να αποτρέψει την εμφάνισης έλλειψης, μετά από τα αλλεπάλληλα περιστατικά επιμόλυνσης των ανάλογων προϊόντων που οδήγησε την ελβετική εταιρεία τροφίμων και τους ανταγωνιστές της Danone SA και Groupe Lactalis να ανακαλέσουν εκατοντάδες παρτίδες.

Η απόφαση αυτή οδήγησε πέντε εργοστάσια της Nestlé σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία και Ολλανδία να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο για να ενισχύσουν την προσφορά, ιδίως προϊόντων για βρέφη κάτω του ενός έτους

Οι κινήσεις της Nestle

Μάλιστα η εταιρεία ζήτησε από τις ελβετικές αρχές άδεια να διεξάγει νυχτερινές εργασίες όπως και κατά τις αργίες στο εργοστάσιό της στο Κόνολφινγκεν στις 6 Ιανουαρίου, την επομένη της έναρξης της παγκόσμιας ανάκλησης, όπως αναφέρει και το Bloomberg.

Η γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία HiPP και η ελβετική εταιρεία Holle – καμία από τις δύο δεν επηρεάστηκε από το ζήτημα της ανάκλησης- αύξησαν επίσης την παραγωγή για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Τρεις μήνες πρόβλημα με το βρεφικό γάλα

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς η κρίση του βρεφικού γάλακτος μπαίνει στον τρίτο μήνα της, με προϊόντα από τουλάχιστον πέντε εταιρείες να έχουν ανακληθεί σε περισσότερες από 60 χώρες.

Ήταν στις αρχές του Ιανουαρίου όταν η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με την τοξίνη κερουλίδη, που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus και μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο.

Οι ανακλήσεις εκδόθηκαν αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, επηρεάζοντας συνολικά 46 χώρες

Και οικονομικό αποτύπωμα

Αν και λίγες χώρες έχουν συνδέσει οριστικά περιπτώσεις ασθένειας μωρών με την κατανάλωση του γάλακτος, οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο παραγωγοί γάλακτος έχουν δεχθεί σφοδρές αντιδράσεις από επενδυτές που αντιδρούν στις έρευνες.

Οι αναφορές ότι οι γαλλικές αρχές ερευνούν εάν ο θάνατος ενός τρίτου μωρού στη χώρα συνδέεται με την κατανάλωση βρεφικού γάλακτος Nestlé οδήγησαν τις μετοχές τόσο της ελβετικής εταιρείας όσο και της Danone σε νέα πτώση την Τετάρτη.

Η μετοχή της γαλλικής εταιρείας ανέκαμψε την Πέμπτη, αφότου η Κίνα δήλωσε ότι δεν έχει καταγράψει κρούσματα δηλητηρίασης στην παγκόσμια κρίση μόλυνσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Danone, η οποία έχει μεγάλη παρουσία στη χώρα, σύμφωνα με την Barclays.

Αναλυτές της Jefferies υπολόγισαν ότι περίπου το 1,3% των πωλήσεων του ομίλου Nestlé θα μπορούσε να επηρεαστεί, με συνολικό κίνδυνο ύψους 1,2 δισ. ελβετικών φράγκων.

Η αύξηση της παραγωγής, σε συνδυασμό με μια ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη, πιθανότατα θα σημαίνει ότι η περιοχή δεν θα αντιμετωπίσει αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ το 2022. Στη συνέχεια, το προσωρινό κλείσιμο ενός εργοστασίου της Abbott Laboratories οδήγησε σε άδεια ράφια και πανικόβλητους γονείς που στόκαραν προϊόντα.

Ωστόσο, ακόμη και μια περιορισμένη διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις, δεδομένης της απροθυμίας πολλών γονέων να αλλάξουν μάρκα, και ιδίως της υψηλής εξάρτησης από ένα προϊόν χωρίς εναλλακτική λύση.

Η Nestle και ο ανταγωνισμός

«Οι παγκόσμιοι κολοσσοί ή οι μεγάλες τοπικές εταιρείες, κυριαρχούν στην αγορά βρεφικού γάλακτος σε κάθε περιοχή», ανέφεραν σε πρόσφατο σημείωμα οι Duncan Fox και Diana Gomes του Bloomberg Intelligence, προσθέτοντας ότι οι Nestlé, Danone και Mead Johnson του ομίλου Reckitt Benckiser αποτελούν το 35% της παγκόσμιας αγοράς. «Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τους γονείς να αλλάξουν μάρκα εάν μια εταιρεία αργεί να ανακαλέσει δυνητικά επικίνδυνο προϊόν και εάν τα μωρά τρέφονται καλά με την τρέχουσα μάρκα της».

Ωστόσο δεν έχει εμποδίσει ορισμένους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή. Ενώ η Holle δεν δημοσιεύει συγκεκριμένα στοιχεία για την παραγωγή, η αύξηση της παραγωγής της αποτελεί την απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, σύμφωνα και με την εκπρόσωπο Karin Henke.

«Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιθανά σημεία συμφόρησης σε πρώιμο στάδιο, έχουμε αυξήσει τον όγκο παραγωγής μας όσο το δυνατόν περισσότερο εντός των ορίων των διαθέσιμων πρώτων υλών», είπε.

Άλλοι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων των Danone και Groupe Lactalis, καθώς και της βρετανικής εταιρείας Nannycare και της ολλανδικής FrieslandCampina, δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη δει σημάδια έλλειψης και διατηρούν την υπάρχουσα παραγωγή τους. Η γερμανική DMK διατηρεί επίσης τα επίπεδα παραγωγής, όπως και η ελβετική εταιρεία Hochdorf, μία από τις εταιρείες που επηρεάστηκαν από τις ανακλήσεις προϊόντων που προκλήθηκαν από τη μόλυνση από σερεουλίδη.

