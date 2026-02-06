Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé, λόγω της πρόσφατης εξέλιξης/αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της σερεουλίδης (cereulide) και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την EFSA, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:

NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53410346AD ημερομηνία λήξης 31/12/2027

S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53280346AB ημερομηνία λήξης 30/11/2027

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ οι παραπάνω παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την διάθεσή τους στην αγορά. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Τι ζητά ο ΕΟΦ από τους γονείς

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Τι συμβαίνει με τη Nestle

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα η η Γαλλία μείωσε την περασμένη εβδομάδα το μέγιστο όριο για την τοξίνη σερεουλίδη, η Nestle διεύρυνε την ανάκληση βρεφικού γάλακτος για να συμπεριλάβει μια παρτίδα Guigoz, αντικρούοντας τις προσδοκίες των αναλυτών ότι δεν θα χρειάζονταν περαιτέρω αποσύρσεις από τον ελβετικό όμιλο.

Η σερεουλίδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο, ανιχνεύθηκε σε συστατικά από ένα εργοστάσιο στην Κίνα που προμηθεύει πολλούς κατασκευαστές βρεφικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των Nestle, Danone και Lactalis. Τα ευρήματα έχουν προκαλέσει ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες και έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των γονέων, αναφέρει το Reuters.

«Καθώς οι μέθοδοι ανάλυσης της σερεουλίδης έχουν εξελιχθεί, ανακαλούμε οικειοθελώς μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος Guigoz, εκτός από τις παρτίδες που έχουν ήδη ανακληθεί», δήλωσε η Nestle στην ειδοποίηση ανάκλησης.

Γάλλοι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του θανάτου δύο βρεφών και των ανακληθέντων προϊόντων βρεφικού γάλακτος Guigoz, δήλωσαν οι τοπικοί εισαγγελείς.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας και η εταιρεία δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τέτοια σύνδεση σε αυτό το στάδιο. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι Nestle είχε ήδη ανακαλέσει ορισμένες παρτίδες Guigoz, μεταξύ άλλων εμπορικών σημάτων, στη Γαλλία τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο.

36 βρέφη μολύνθηκαν από γάλα σε σκόνη Nestle και Danone

Υπενθυμίζεται ότι τριάντα έξι βρέφη φαίνεται να δηλητηριάστηκαν στη Βρετανία από μολυσμένο γάλα σε σκόνη, μετά την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων που παρήγαγαν οι εταιρείες Nestle και Danone, λόγω επιμόλυνσης με την τοξίνη σερεουλίδη.

Κανένα από τα βρέφη, που έκαναν εμετό και διάρροια, δεν φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι τα βρέφη δηλητηριάστηκαν, έχει όμως επιβεβαιωθεί ότι κατανάλωσαν τις συγκεκριμένες μάρκες βρεφικού γάλακτος που έχουν επηρεαστεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι η μόνη χώρα που έχει επηρεαστεί.