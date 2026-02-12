«Μην είστε τεμπέληδες». Αυτό το λιτό μήνυμα απηύθυνε στους Γερμανούς ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μια ριψοκίνδυνη πολιτική μάχη με το γερμανικό εργατικό δυναμικό, που αριθμεί περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν υπερβολικά πολλές άδειες ασθενείας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, υποστηρίζει ο Μερτς τις τελευταίες εβδομάδες.

Δεν πρόκειται για το πιο επιτυχημένο πολιτικό μήνυμα σε μια κρίσιμη χρονιά περιφερειακών εκλογών, ακόμη και σε μια χώρα που η παραδοσιακή αυτοεικόνα της εξυμνεί την επιμέλεια και τη σκληρή δουλειά ως ηθικές υποχρεώσεις αναφέρει το Politico.

Η έκκληση του Μερτς για περισσότερη εργασία έρχεται καθώς προσπαθεί να αναζωογονήσει την οικονομία της Γερμανίας, που παραμένει στάσιμη για μεγάλο διάστημα.

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Μερτς σε πρόσφατη ομιλία του προς βιομηχανικούς φορείς στην ανατολική Γερμανία, επισημαίνοντας την μερική απασχόληση ως πρόβλημα. «Για να το θέσω ακόμη πιο απλά: η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα δεν θα αρκούν για να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο ευημερίας της χώρας στο μέλλον, γι’ αυτό χρειαζόμαστε να δουλέψουμε πιο σκληρά».

Το πρότυπο της Ελλάδας

Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα, μια χώρα που οι περισσότεροι συντηρητικοί Γερμανοί είχαν χαρακτηρίσει τεμπέλικη κατά την ευρωπαϊκή κρίση χρέους πριν από πάνω από δέκα χρόνια.

Ο Μερτς πλέον προβάλλει την Ελλάδα ως ένα είδος προτύπου, αν και η παραγωγικότητα της εργασίας στη Γερμανία παραμένει πολύ υψηλότερη. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο πέρυσι, ο Μερτς επαίνεσε την Αθήνα για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, που επέτρεψε την εξαήμερη εργασία. «Συστήνω σε όλους στη Γερμανία που θεωρούν απαίσιο και παράλογο να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα… να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», είπε ο Μερτς μαζί με τον Μητσοτάκη. «Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το θέμα».

Αλλά δεδομένης της έντονης γερμανικής αντίστασης σε τέτοιες προτάσεις -και του γεγονότος ότι ο Μερτς κυβερνά σε συνασπισμό με το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που προστατεύει τους ισχύοντες κανονισμούς της αγοράς εργασίας- ο καγκελάριος έχει λίγα άμεσα μέσα για να αντιμετωπίσει την χρόνια έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την στάσιμη παραγωγικότητα της Γερμανίας.

Στην πραγματικότητα, το πιο άμεσο πρόβλημα του Μερτς μπορεί να μην είναι οι εκλογείς που αποφεύγουν την εργασία, αλλά η αυξανόμενη έλλειψη θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα που επί μακρόν τροφοδοτούσε την εξαγωγική οικονομία της χώρας. Το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία ξεπέρασε πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια, φτάνοντας σε υψηλό 12 ετών.

«Έχουμε ήδη αποφασίσει πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την οικονομία», δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στο X μετά την ανακοίνωση των στοιχείων. «Αλλά δεν είναι αρκετά».