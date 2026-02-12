Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Καταιγίδες προβλέπονται το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μάλιστα, θα είναι ισχυρές στην ανατολική νησιωτική χώρα κυρίως το πρωί, ωστόσο θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα όλη την ημέρα.

Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα κυλήσει με νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Ωστόσο εκ νέου επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, με ισχυρές καταιγίδες το βράδυ στο Ιόνιο, στην δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 17 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, 18-19 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο νότιο Αιγαίο.

Νοτιοδυτικοί οι άνεμοι στα πελάγη 5-7 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ στο νότιο Ιόνιο και στο νότιο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Πότε θα βρέξει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-19 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους 5-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και βροχές το βράδυ, πιθανόν να βρέξει λίγο τοπικά και το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-15 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους σε εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Σε red code Αχαΐα, Ηλεία και Πελοπόννησος

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή τρεις περιφέρειες. Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από την Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Παρασκευή 13.02.2026 τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Την Παρασκευή θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στη συνέχεια, όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή θα συνεχίσουν οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Τέλος τη Δευτέρα θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.