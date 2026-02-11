Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Καταιγίδες προβλέπονται το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και ισχυρές θα είναι στην ανατολική νησιωτική χώρα κυρίως το πρωί, ωστόσο θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα όλη την ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα κυλήσει με νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά.

Ωστόσο εκ νέου επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, με ισχυρές καταιγίδες το βράδυ στο Ιόνιο, στην δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 17 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, 18-19 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο νότιο Αιγαίο.

Νοτιοδυτικοί οι άνεμοι στα πελάγη 5-7 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ στο νότιο Ιόνιο και στο νότιο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-19 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους 5-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και βροχές το βράδυ, πιθανόν να βρέξει λίγο τοπικά και το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-15 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους σε εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με Πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ. Η πρώτη αναμένεται από νωρίς σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο, και η δεύτερη από αργά αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πιο αναλυτικά :

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρωινές ώρες αύριο) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρώτες ώρες αύριο

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα προς αύριο

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) έως και τις πρωινές ώρες αύριο

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα σήμερα το βράδυ και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) έως και τις πρωινές ώρες αύριο.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά αύριο το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2)

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας αύριο προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα αύριο το βράδυ (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Σε red code Αχαΐα, Ηλεία και Πελοπόννησος

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Παρασκευή 13.02.2026 τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, η πρώτη από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026 και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Χωρίς πλοία Ζάκυνθος και Κεφαλονιά

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά την Τετάρτη (11.02.2026), με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Λόγω της κακοκαιρίας σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, δεν έγιναν τα δρομολόγια των πλοίων από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Από το βράδυ στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο τη νύχτα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.