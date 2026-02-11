H ιλαρά, παιδική ασθένεια, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε επιδημία, θεωρείτο ότι είχε εξαλειφθεί στις ΗΠΑ από τις αρχές του 2000. Στις αρχές του 2026 ωστόσο, παρουσιάζει ωστόσο μεγάλη έξαρση: το 2025 κατεγράφησαν συνολικά 2.276 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πολλές πολιτείες: πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 1992. Η βασική αιτία της έξαρσης της νόσου οφείλεται στη μείωση του εμβολιασμού, που ενισχύεται από το αντιεμβολιαστικό κίνημα, του οποίου ο γνωστότερος εκπρόσωπος, είναι ο αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Έξαρση της ιλαράς στη Νότια Καρολίνα

Με αφορμή την έξαρση της ιλαράς στη Νότια Καρολίνα, η οποία εξελίσσεται σε επιδημία, ο δρ. Μεχμέτ Οζ, επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών υγείας Medicare και Medicaid (CMS), οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, υπό τον υπουργό

Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, παρότρυνε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν, αψηφώντας τις επιφυλάξεις του πολιτικού του προϊσταμένου. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επιμένει ότι ο εμβολιασμός αποτελεί προσωπική επιλογή. Το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (γνωστό ως εμβόλιο MMR) θεωρείται πολύ ασφαλές και είναι περίπου 97% αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης.

Σημειωτέον ότι ο ιός της ιλαράς είναι από τους πλέον μεταδοτικούς· ένα κρούσμα μπορεί να μολύνει 12–18 άτομα σε ανεμβολίαστο πληθυσμό. Κατά συνέπεια, ακόμη και μικρά «κενά» στον εμβολιασμό οδηγούν γρήγορα σε μεγάλες επιδημίες.

«Κόντρα» μεταξύ Μεχμέτ Οζ και Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Είναι η πρώτη φορά που ο Μεχμέτ Οζ έρχεται σε αντίθεση με τον αμερικανό υπουργό Υγείας. «Κάντε το εμβόλιο, σας παρακαλώ», είπε μιλώντας στο CNN. Δεσμεύτηκε επίσης ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ κανένα εμπόδιο για τους Αμερικανούς ως προς την πρόσβαση στο εμβόλιο κατά της ιλαράς».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Οζ, στους Νew York Times, o Μάικλ Όστερχολμ, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα, τις παρομοίασε «με το να ρίχνεις νερό με λάστιχο κήπου σε μια δασική πυρκαγιά». «Όταν έχεις σπείρει τόσες αμφιβολίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, μία συνέντευξη σε μία τηλεοπτική εκπομπή, δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση».

Ο Όστερχολμ υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, άρχισε να καλλιεργεί τη δυσπιστία έναντι του εμβολίου MMR, λίγο μετά την επικύρωση του διορισμού του, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Καθώς η ιλαρά εξαπλωνόταν ήδη στο δυτικό Τέξας, ο Κένεντι εμφανίστηκε στην τηλεόραση, ενθαρρύνοντας μεν τον εμβολιασμό αλλά ταυτόχρονα, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλειά του. Μίλησε επίσης για «θαυματουργές» εναλλακτικές θεραπείες και υποσχέθηκε να διερευνήσει πιθανά νέα θεραπευτικά σχήματα για την ιλαρά, στέλνοντας μήνυμα στους Αμερικανούς, ότι τα εμβόλια δεν ήταν απαραίτητα.

Στην πρόσφατη συνέντευξη του στο CNN, ο Μεχμέτ Οζ προσπάθησε να υπερασπιστεί τον Κένεντι, λέγοντας ότι «υποστηρίζουμε εξ αρχής τα εμβόλια κατά της ιλαράς», και ότι «ο υπουργός Κένεντι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας».

Κορωνοϊός και υδροξυχλωροκίνη

Υπενθυμίζεται ότι την άνοιξη του 2020, μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σύστηνε στους νοσούντες, να χρησιμοποιούν υδροξυχλωροκίνη, φάρμακο κατά της ελονοσίας. Ενώ ο αριθμός των θυμάτων από κορωνοϊό αυξάνονταν, ο Τραμπ, ο οποίος στο μεταξύ είχε νοσήσει, είχε πει ότι λάμβανε υδροξυχλωροκίνη. Όταν θεραπεύτηκε, η θεραπεία που έλαβε ο αμερικανός πρόεδρος δεν έγινε γνωστή – πάντως δεν ήταν η υδροξυχλωροκίνη.

Ο γιατρός που είχε συμβουλεύσει τον Τραμπ υπέρ της υδροξυχλωροκίνης ήταν ο Μεχμέτ Οζ. Αμερικανός καρδιοχειρουργός, τουρκικής καταγωγής, ο Οζ είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες αλλά και αμφιλεγόμενες μορφές στον χώρο της υγείας στις ΗΠΑ. Με ακαδημαϊκή πορεία και θητεία στο πανεπιστήμιο Columbia, απέκτησε τεράστια δημοσιότητα μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή The Dr. Oz Show, στην οποία παρουσίαζε θέματα

υγείας, ευεξίας και διατροφής. Ο Οζ συχνά ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, καθώς κατηγορήθηκε ότι προωθούσε θεραπείες και «εναλλακτικά» προϊόντα -για τα οποία αμείβονταν πλουσιοπάροχα- χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, συμβάλλοντας στη σύγχυση του κοινού σχετικά με σοβαρά ζητήματα υγείας.

Ο Οζ απέτυχε να εκλεγεί γερουσιαστής με τους Ρεπουμπλικανούς το 2022

Το 2022, ο Οζ έθεσε υποψηφιότητα ως γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών στην Πενσυλβάνια και έχασε από τον Δημοκρατικό, Τζον Φέτερμαν. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Οζ, ο οποίος έχει αμερικανική και τουρκική υπηκοότητα, κατηγορήθηκε για διασυνδέσεις με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το κυβερνών κόμμα, AKP.

Τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά, διόρισε τον Οζ στο αξίωμα των επικεφαλής των υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS), αρμοδιότητά των οποίων είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων περίθαλψης Medicare, και Medicaid καθώς και του Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας για Παιδιά (CHIP).