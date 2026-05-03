Κόντρα στη ροή του αγώνα και στις διαιτητικές αποφάσεις, ο Παναθηναϊκός κράτησε το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Μπορεί να έχασε και τις μαθηματικές ελπίδες για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την 4η θέση, αλλά με ήρωα τον Λαφόν, «έκοψε» δύο πολύτιμους βαθμούς από την ΑΕΚ, η οποία πλέον είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά από 3 αγωνιστικές στα πλέι οφ.

Η εξέλιξη του ντέρμπι:

Το διάστημα 10′-30′ ανήκε εξ ολοκλήρου στην ΑΕΚ, η οποία αρχικά απείλησε στο 12′ με ένα σουτ του Περέιρα (απέκρουσε ο Λαφόν) και στο 16′ με ένα άστοχο φάουλ του Κοϊτά.

Έπειτα από την πρώτη τελική των γηπεδούχων με τον Τετέι, οι «πράσινοι» έχασαν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και το πλήρωσαν με αριθμητικό μειονέκτημα.

Συγκεκριμένα, στο 17′, ο Ερνάντεθ είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Μέλερ, αφού ανέτρεψε τον Ζίνι, ο οποίος έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ.

Ακολούθησε εκτέλεση του Μαρίν στο τείχος, νέο σουτ του Κοϊτά που κόντραρε, βρήκε το δεξί δοκάρι και κατέληξε σε κόρνερ στο 21′.

Από την εκτέλεση του κόρνερ και ολιγωρία των αμυνόμενων να απομακρύνουν την μπάλα, ο Μουκουντί αστόχησε με προβολή.

Ο ίδιος παίκτης, από κόρνερ του Μαρίν στο 30′, πήρε την κεφαλιά και ο Λαφόν απέκρουσε σωτήρια, ενώ η μοναδική ευκαιρία του «τριφυλλιού» στο α’ μέρος ήταν ένα διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου που έβγαλε ο Στρακόσα στο 39′.