Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα των επιθέσεων σε σχολικές μονάδες, αυτή τη φορά με στόχο το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές, με την επιστροφή τους στο σχολείο,το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, το οποίο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της δημοτικής αρχής.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σκόνη πυροσβεστήρων, υβριστικά συνθήματα και λεηλασίες

Οι δράστες, που έδρασαν νύχτα, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε πολλούς χώρους του κτιρίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, οι άγνωστοι:

Άδειασαν πυροσβεστήρες στους διαδρόμους του σχολείου.

Γέμισαν τους τοίχους με υβριστικά συνθήματα.

Παραβίασαν το κυλικείο, διασκορπίζοντας τρόφιμα σε όλο τον χώρο.

Έσπασαν πόρτα στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε κλειδωμένη αίθουσα.

Γ. Κωνσταντάτος: «Ο λογαριασμός πάει στους πολίτες»

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης σε μια φορτισμένη δήλωση, έκανε λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι πλέον ανεκτή. «Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που συντηρούμε με κόπο να καταστρέφονται για ”χαβαλέ” από ασυνείδητους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την έλλειψη στήριξης, σημειώνοντας πως ο Δήμος παλεύει μόνος του «με το τέρας». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το κόστος των ζημιών επιβαρύνει άμεσα τους φορολογούμενους πολίτες και ανακοίνωσε ως μέτρο προστασίας την τοποθέτηση καμερών περιμετρικά των σχολικών μονάδων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν αποτυπώματα και εξετάζουν το υλικό από τα συστήματα ασφαλείας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπαιτίων.

Ήδη ο Δήμος έχει ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης των φθορών, προκειμένου το σχολείο να παραδοθεί και πάλι σε πλήρη λειτουργία στη μαθητική κοινότητα, το συντομότερο δυνατό.