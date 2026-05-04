Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται 17χρονος με αυτισμό, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο, το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαΐου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, παρακολούθησαν συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Εκεί σημειώθηκε ένας διαπληκτισμός, για ασήμαντη αφορμή, μεταξύ της 20χρονης αδερφής του 17χρονου και της 20χρονης συντρόφου του 25χρονου.

Τότε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επενέβη και αφού αρχικά χτύπησε την 20χρονη αδερφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο.

Μετά το περιστατικό το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε -κατά περίπτωση- δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.

Το χρονικό

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν λόγω του συνωστισμού στη συναυλία, μία από τις αδελφές του 17χρονου σκούντηξε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του δράστη. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη νεαρή γυναίκα να επιτίθεται φραστικά και σωματικά στην αδελφή του ανηλίκου.

Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτιθέμενος αρχικά στην κοπέλα και στη συνέχεια στον 17χρονο.

Αμέσως μετά την επίθεση, το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή εκτοξεύοντας ύβρεις προς τους παρευρισκόμενους.

Διαφορετική ωστόσο εκδοχή δίνει η μητέρα του δράστη, μιλώντας στο MEGA:

«Μία μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε ‘γιατί σπρώχνετε’ και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτυπήσανε, και της λένε ‘αφού κάθεσαι μέσα στη μέση’. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου ‘εσύ γιατί ανακατεύεσαι;’ Και το λήγουν εκεί. Και όπως περπατάγανε τα παιδιά, πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε ‘πάρε για να έχεις’. Και εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει και εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και τους έσκασε μία μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μία μπουνιά από πίσω είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου.