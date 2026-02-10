Στη διάθεση όλων των φίλων του μπάσκετ θα τεθούν τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague. Η αρχή γίνεται σήμερα για συγκεκριμένους τυχερούς, ενώ την Τετάρτη θα είναι ανοικτή η διάθεση των εισιτηρίων προς όλους.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια για τα τρία προηγούμενα Final Four θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση 24 ωρών σε προπώληση που θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET. Η πρώτη φάση της δημόσιας πώλησης θα ξεκινήσει στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, δίνοντας σε όλους τους φίλαθλους την πρώτη τους ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέσεις για την Αθήνα.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, μετά το κλείσιμο της τελικής περιόδου εγγραφής παικτών. Αυτός ο χρόνος εξασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι θα έχουν μια πιο σαφή εικόνα του τελικού ρόστερ κάθε ομάδας κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας στους φιλάθλους μια ακόμη ευκαιρία να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους για το Final Four. Η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, μεταξύ της λήξης της κανονικής περιόδου και της έναρξης των πλέι-οφ, με δέκα ομάδες να εξακολουθούν να διεκδικούν μια θέση στο Final Four.

Οι τιμές και ο περιορισμός

Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως και τέσσερα εισιτήρια. Οι φίλαθλοι που αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν εισιτήρια σε επόμενες φάσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 399 € έως 952 €, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Final Four

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 ώρα Ελλάδος, ενώ ο τελικός θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens πριν από τον τελικό του EuroLeague.