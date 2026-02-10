Σειρά επαφών θα έχει τις επόμενες ημέρες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καθώς η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες και να ανεβάσει διπλωματική ταχύτητα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και πέραν αυτής. Πιο συγκεκριμένα ο Μερτς, μετά από την συμμετοχή του στην άτυπη Σύνοδο, όπου μαζί με την Ιταλία και το Βέλγιο θα προωθήσει πακέτο μεταρρυθμίσεων, θα έχει συναντήσεις υψηλού προφίλ και στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ανέφερε Γερμανός αξιωματούχος, ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έχει συναντήσεις την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο επίκεντρο της προσοχής του Μερτς οι διατλαντικές σχέσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο Μερτς θα ανοίξει το ετήσιο φόρουμ ασφάλειας με κεντρική ομιλία, στην οποία θα παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από ένταση. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Βερολίνο.

«Ο καγκελάριος έχει καταστήσει κατ’ επανάληψη σαφές ότι δεν συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι πρέπει —ή ότι είναι δυνατόν— να απομονωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Γερμανός αξιωματούχος. «Αναμένω ότι στην ομιλία του θα σκιαγραφήσει αυτό που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως τον δρόμο προς τα εμπρός για τις διατλαντικές σχέσεις», πρόσθεσε.