Δραματική προειδοποίηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους διχασμού και αποβιομηχάνισης.

Από το βήμα του Πανεπιστημίου της Λουβέν στο Βέλγιο, όπου αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας, ο Ιταλός οικονομολόγος σκιαγράφησε ένα δυσοίωνο μέλλον για τη Γηραιά Ήπειρο, η οποία —όπως τόνισε— απειλείται με «υποτέλεια και οικονομική συρρίκνωση» εάν δεν προχωρήσει σε ριζικές θεσμικές αλλαγές.

Ο κ. Ντράγκι στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάρρευση της διεθνούς έννομης τάξης, σημειώνοντας πως η πραγματική απειλή έγκειται στην αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε ασυνήθιστα σκληρή κριτική στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς στην Ευρώπη, απειλούν την εδαφική ακεραιότητά μας και αποσαφηνίζουν, για πρώτη φορά, ότι θεωρούν τον πολιτικό κατακερματισμό της Ευρώπης χρήσιμο για τα συμφέροντά τους», τόνισε μεταξύ άλλων.

Το μεγάλο δίλημμα για την Ευρώπη

«Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός πολιτικός. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ε.Ε. καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην εξέλιξή της σε μια πραγματική ομοσπονδία κρατών με διεθνή ισχύ ή στην οριστική διολίσθησή της στο περιθώριο της παγκόσμιας σκηνής.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μάριο Ντράγκι υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ήδη αποδείξει την ισχύ της στους τομείς όπου επέλεξε την ενιαία κατεύθυνση. Υπογράμμισε πως στη νομισματική πολιτική, την ενιαία αγορά και το εμπόριο, η Ένωση αντιμετωπίζεται ως υπολογίσιμη δύναμη ακριβώς επειδή διαπραγματεύεται με «μία και μόνη φωνή».