Η έντονη χιονόπτωση που πλήττει τη βόρεια Ιαπωνία χωρίς έλεος εδώ και τρεις εβδομάδες στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο τραγικό απολογισμό. Τα θύματα της κακοκαιρίας στην πλειονότητα να είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεθάψουν τα σπίτια τους από δύο μέτρα χιονιού. Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 558, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Νέες χιονοπτώσεις από Σαββατοκύριακο

Περισσότερες έντονες χιονοπτώσεις προβλέπονται για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη βόρεια Ιαπωνία.

Οι συνεχιζόμενες χιονοπτώσεις από τα τέλη Ιανουαρίου έχουν θάψει τις βόρειες κοινότητες και έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος, ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών που βλέπουν στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Στο βόρειο περιφερειακό κέντρο της Αομόρι, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν 1,3 μέτρα φρέσκου χιονιού, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην πόλη Ναγκαόκα, ένας 70χρονος πιστεύεται ότι πέθανε αφού έπεσε από την οροφή, ενώ τραυματισμοί σε εθνικό επίπεδο ανήλθαν σε 393, συμπεριλαμβανομένων 126 σοβαρών τραυματισμών, 42 εκ των οποίων στη Νιιγκάτα.

Η ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ψυχρή αέρια μάζα από την Αρκτική που έχει παραμείνει πάνω από το ιαπωνικό αρχιπέλαγος.