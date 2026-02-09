Σε τροχιά κακοκαιρίας η χώρα εισέρχεται ξανά η χώρα αυτήν την εβδομάδα, με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά συστήματα που φέρνουν βροχές και καταιγίδες και αυξομειώσεις στη θερμοκρασία, με την Τρίτη να καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση. Την Τσικνοπέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές βροχές τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.

Για σήμερα Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Σύμφωνα με το meteo, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα της Θράκης. Πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Όπως αναφέρει στο Mega, η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν, αρχικά στο Ιόνιο, και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Σταδιακά, προς το μεσημέρι, θα βρέξει τοπικά στο βόρειο Αιγαίο, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι, κοντά στους 13 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, 15-17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 18 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί και θα ενισχυθούν το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική, κατά περιόδους οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και το βράδυ θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-17 βαθμούς και οι άνεμοι βορειοδυτικοί, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοδυτικούς 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι μουντός και βροχερός, καθώς θα βρέχει καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, σε μέτρια ένταση, αλλά αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-12 βαθμούς, ανατολικοί οι άνεμοι 3-4 μποφόρ, θα ενισχυθούν το βράδυ στα 6 και στα θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως το πρωί, βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Βόρεια Επτάνησα, σε τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη δυτική και βόρεια χώρα, ενώ μετά το μεσημέρι, θα επηρεαστούν προοδευτικά τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, οι Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από αργά το βράδυ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, ενώ σημαντικά ύψη βροχόπτωσης αναμένονται στην Κέρκυρα, στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στην Ανατολική Θεσσαλία. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και το βράδυ σε περιοχές της Θράκης (κυρίως στα βόρεια τμήματα) με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 10-11, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14-16 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο, θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο, θα πνέουν αρχικά άνεμοι δυτικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους έως νοτιοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αρχικά θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν σε δυτικούς.

Στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας, αναμένονται λίγες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα και κυρίως αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς.

Ο καιρός από την ΕΜΥ

Νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα, από αργά το βράδυ, σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα, στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια – παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά έντονες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Κατά διαστήματα, αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησια Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα βαθμιαία στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και αρχικά στα νότια και ανατολικά πελάγη και από το απόγευμα και στο Ιόνιο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 13-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.