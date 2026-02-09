Άστατος θα είναι ο καιρός όλη την εβδομάδα που ξεκίνησε με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια οι βροχές θα είναι «εμμονικές» και θα επηρεάσουν με μεγάλα ύψη βροχής πέντε περιοχές: Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο).

Στην Αττική λίγες βροχές την Τσικνοπέμπτη, ενώ μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνονται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες.

Καλλιάνος: Βροχή κάθε μέρα στην Αττική

Βροχές βλέπει όλη την εβδομάδα ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Στην Αττική θα βρέξει σήμερα το βράδυ, Τρίτη μεσημέρι, Τετάρτη μεσημέρι, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη απόγευμα.

Στη συνέχεια εξηγεί τι είναι τα «εργοστάσια» καταιγίδων, που μπορούν να προκαλέσουν έντονες βροχές, χαλάζι, κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους και τοπικά έντονα φαινόμενα.