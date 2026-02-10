Προς την αρνητική κατεύθυνση αναμένεται αν κινηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γύρω από το θέμα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού (Δώρα) στο Δημόσιο, μετά την εξέταση προσφυγής της ΑΔΕΔΥ και ενός δημοσίου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού) που ζητούσαν την επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Δώρα Δημόσιο: Τι λέει το ΣτΕ

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ολομέλεια του ΣτΕ διατυπώθηκαν απόψεις σύμφωνα με τις οποίες είναι συνταγματικά αποδεκτή η μη επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, καθώς θεωρούνται

Παρότι η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πληροφορίες αναφέρουν πως οι ανώτατοι δικαστές δέχονται το επιχείρημα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διέπονται από «ειδικό μισθολογικό καθεστώς», γεγονός που διαφοροποιεί τη θέση τους από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αίρει κάθε ισχυρισμό περί δυσμενούς διάκρισης ή παραβίασης σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Οι δικαστές εκτιμούν ότι το «πάγωμα» του 13ου και 14ου μισθού δεν παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανθρώπινης αξίας, ούτε πλήττει το δικαίωμα των υπαλλήλων να συμβάλλουν ισότιμα στην εθνική και κοινωνική αλληλεγγύη.

Η ετήσια επιβάρυνση

Καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση αναμένεται να διαδραματίσει η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του κράτους. Το Δημόσιο προσκόμισε στοιχεία που δείχνουν ότι η επαναφορά των δώρων θα προκαλούσε μόνιμη ετήσια επιβάρυνση 1,37 δισ. ευρώ, η οποία μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές θα εκτινασσόταν στα 1,55 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση θα θεωρηθεί «πιλότος» για χιλιάδες άλλες παρόμοιες αγωγές που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, οι οποίες αναμένεται να απορριφθούν εφόσον η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου είναι απορριπτική.

Το «παράθυρο»

Πάντως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ότι η επαναφορά των Δώρων στο Δημόσιο θα ανοίξει παράθυρο για αντίστοιχη εξέλιξη στις συντάξεις του Δημοσίου, γεγονός που ανεβάζει περαιτέρω το κόστος για τον προϋπολογισμό.

Στο επιχείρημα της ΑΔΕΔΥ για χαμηλές αποδοχές στο δημόσιο τομέα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπογραμμίζει είναι ότι οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έχουν «ξεπαγώσει» την τελευταία τριετία, ενώ ταυτοχρόνως προκύπτει σαφές όφελος και από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.

Τέλος, περαιτέρω αναπροσαρμογή του βασικού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, αναμένεται να προκύψει τον Απρίλιο ανάλογα με την αύξηση που θα πάρει ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΗΓΗ: ot.gr