Την ενοχή του πρώην προέδρου του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι και την καταδίκη του σε κάθειρξη 45 ετών για εγκλήματα πολέμου με τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσόβου (UCK), ζήτησε η εισαγγελία του Ειδικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου.

Στο εδώλιο η αιματηρή κληρονομιά του UCK

Ο Θάτσι και τρεις ακόμη πρώην διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου κατηγορούνται για διώξεις, δολοφονίες, βασανιστήρια και εξαφανίσεις ατόμων κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εξέγερση του 1998-1999, η οποία οδήγησε τελικά στην ανεξαρτησία της περιοχής με αλβανική πλειοψηφία από τη Σερβία.

«Οι κατηγορούμενοι διέπραξαν εγκλήματα σε βάρος όσων θεωρούσαν αντιπάλους τους, προκειμένου να πάρουν τον έλεγχο στο Κόσοβο», δήλωσε στο δικαστήριο της Χάγης η εισαγγελέας Κίμπερλι Γουέστ. Όπως πρόσθεσε, το 1998 και το 1999 περισσότεροι από 100 πολιτικοί αντίπαλοι και άτομα που θεωρήθηκαν συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας εξοντώθηκαν, ενώ εκατοντάδες κακοποιήθηκαν σε περίπου 50 κέντρα κράτησης που λειτουργούσε ο UCK.

«Η υπόθεση αφορά τον στόχο των τεσσάρων κατηγορουμένων να αποκτήσουν και να ασκήσουν πλήρη έλεγχο σε ολόκληρο το Κόσοβο», ανέφερε η Γουέστ προς το τέλος της σχεδόν τριετούς δίκης στο ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου του Κοσόβου, που εδρεύει στη Χάγη.

Αθώος δηλώνει ο ίδιος ο Θάτσι

Ο 57χρονος Θάτσι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του ανεξάρτητου Κοσόβου την περίοδο 2008-2020, καθώς και οι συγκατηγορούμενοί του, αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του, που αναμένεται να αγορεύσουν την Τετάρτη, έχουν υποστηρίξει ότι ο Θάτσι δεν είχε ουσιαστική εξουσία πάνω στον UCK και τους στρατιωτικούς διοικητές του κατά τη διάρκεια και μετά την εξέγερση, αλλά ότι αναγκαζόταν να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των τοπικών διοικητών.

Ωστόσο, η εισαγγελία τόνισε ότι διαθέτει συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία πως οι τέσσερις κατηγορούμενοι ήταν βασικά μέλη του κεντρικού επιτελείου του UCK και εκείνοι που εξέδιδαν εντολές προς τους διοικητές — και όχι το αντίστροφο.

Eισαγγελείς: Ο UCK στοχοποίησε πολιτικούς αντιπάλους, Σέρβους και Ρομά

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Θάτσι και άλλα ηγετικά στελέχη του UCK διεξήγαγαν βίαιη εκστρατεία εναντίον πολιτικών αντιπάλων, καθώς και εναντίον μελών των εθνοτικών μειονοτήτων των Σέρβων και των Ρομά, με στόχο την πλήρη επικράτηση στο Κόσοβο.

Παρά ταύτα, η πλειονότητα των θυμάτων των διώξεων ήταν μέλη της αλβανικής πλειοψηφίας του Κοσόβου, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 90% του πληθυσμού, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο, που στελεχώνεται από διεθνείς δικαστές και εισαγγελείς, ιδρύθηκε το 2015 για την εκδίκαση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου βάσει του δικαίου του Κοσόβου εις βάρος πρώην μελών του UCK.

Το δικαστήριο εδρεύει εκτός Κοσόβου, λόγω ανησυχιών για εκφοβισμό μαρτύρων, καθώς πολλοί πρώην ηγέτες του UCK θεωρούνται στο Κόσοβο ήρωες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.

Παρά ταύτα, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η δίκη διεξήχθη σε ένα «διάχυτο κλίμα εκφοβισμού μαρτύρων». Ο Θάτσι και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ξεχωριστή δίκη για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Αλβανοί του Κοσόβου, εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν το Κόσοβο αποτελούσε ακόμη επαρχία της Σερβίας υπό τον τότε πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.