Αν το 2026 θα βρει το Κόσοβο με νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την τελική ετυμηγορία της κάλπης. Το κόμμα του Αλμπίν Κούρτι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής (28/12), αλλά ακόμη δεν έχει ξεδιαλύνει κατά πόσο θα καταφέρει να εξασφαλίσει την επιδιωκόμενη αυτοδυναμία μέσω του 50% έτσι ώστε να βγάλει τη χώρα από ένα πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο.

Το «Κίνημα Αυτοδιάθεσης» είχε πρωτεύσει και στις εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά εξαιτίας έλλειψης πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο απέτυχε εν τέλει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Σύμφωνα με τις αποψινές εκτιμήσεις ειδικών που αναδημοσίευσε το Reuters, θεωρείται δύσκολο για τον Κούρτι να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς συμμάχους. Παρόλα αυτά «θα είναι πολύ εύκολο γι’ αυτόν να κυβερνήσει με έναν μικρό συνασπισμό», δήλωσε αναλυτής Ινστιτούτου. Μεταφέρθηκε σχετικά ότι ο Κούρτι χρειάζεται λίγες ψήφους από αλβανικά ή μειονοτικά κόμματα για να οδηγηθεί σε σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα και η Δημοκρατική Λίγκα έμειναν αρκετά χαμηλά, στα όρια του 20% και του 14%.

«Η βούληση των πολιτών βρίσκεται τώρα στις κάλπες. Η διατήρηση αυτής της βούλησης είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας», είχε αναφέρει ο Κούρτι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει ψηφοφόρους, ο Κούρτι είχε δεσμευτεί για την καταβολή ενός επιπλέον μισθού ετησίως στους δημόσιους υπαλλήλους, ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως σε επενδύσεις και την ίδρυση μιας νέας εισαγγελικής μονάδας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Άλλη μία αποτυχημένη απόπειρα σχηματισμού κυβέρνησης θα διόγκωνε την κρίση σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Το Κοινοβούλιο της χώρας οφείλει να εκλέξει νέο πρόεδρο τον ερχόμενο Απρίλιο και να επικυρώσει δανειακές συμβάσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Τράπεζα, οι οποίες λήγουν τους επόμενους μήνες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν απορρίψει κάθε εκδοχή συνεργασίας με τον Κούρτι, επικρίνοντας τον χειρισμό των σχέσεων με τους δυτικούς συμμάχους και την προσέγγισή του στο διαιρεμένο βορρά του Κοσόβου, όπου ζει μια σερβική μειονότητα.