Μία σημαντική επιτυχία στον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου τσιγάρων πέτυχε το ελληνικό FBI με την εξάρθρωση μιας πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης που είχε εγκαταστήσει πλήρη παράνομη παραγωγή και δίκτυο διακίνησης, η οποία είχε κάθετη μονάδα παρασκευής καπνικών προϊόντων και τα μέλη της λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά και νοθευμένα έγγραφα, καθώς και εικονικές εταιρείες, για να καλύψουν τη δράση τους.

Συνολικά συνελήφθησαν περίπου 25 άτομα σε Αττική και Βοιωτία, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία και παράνομη κατοχή όπλων.

Κωδικοί επικοινωνίας της οργάνωσης

Για να μην εντοπίζονται από τις αρχές, τα μέλη χρησιμοποιούσαν έναν ειδικό κώδικα λέξεων:

Τα επιχειρησιακά οχήματα αποκαλούνταν με τις λέξεις «κινέζος» και «πορτοκαλί».

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναφέρονταν ως «καρούμπαλο».

Οι αχυράνθρωποι – πρόσωπα που εμφανίζονταν στα έγγραφα ως νόμιμοι υπεύθυνοι – ονομάζονταν «τσουβάλια».

Τέλος, λέξεις όπως «γαϊδούρια», «W» ή «d» χρησιμοποιούνταν για να υποδεικνύουν γνωστές μάρκες τσιγάρων.

Εκτός από τους κωδικούς, η οργάνωση προέβαινε στη δημιουργία εικονικών φορολογικών οντοτήτων, στην έκδοση πλαστών αδειών κυκλοφορίας και στη χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων στο όνομα τρίτων για να αποφεύγει την ανίχνευση.

Χαρακτηριστικό επίσης ήταν ότι οι οικονομικές συναλλαγές – από την πληρωμή ενοικίων μέχρι την αγορά πρώτων υλών – γίνονταν κατά κανόνα με μετρητά, ελαχιστοποιώντας κάθε «τραπεζικό αποτύπωμα».

Τι εντόπισε κατά τις έρευνές του το ελληνικό FBI;

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας, η οποία πραγματοποιούνταν κατά κανόνα με μετρητά ή μέσω προσχηματικών τραπεζικών κινήσεων από συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες συνδεδεμένες με τα αρχηγικά μέλη, συχνά σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες της πραγματικής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν εταιρείες με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, περιορισμένο προσωπικό και διαχειριστικό έλεγχο από τα αρχηγικά μέλη ή πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, στοιχεία τα οποία συνολικά καταδεικνύουν τον κύκλο του χρήματος και στοιχειοθετούν οργανωμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Αναφορικά με τη διεθνική δράση, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 έως σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 παραδόσεις φορτίων λαθραίων τσιγάρων. Η δραστηριότητα διακόπηκε προσωρινά τον Οκτώβριο 2025, μετά από κατασχέσεις φορτίων στη Ρουμανία και την Πολωνία, ωστόσο επανεκκίνησε τον Ιανουάριο 2026, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη επιχειρησιακή ικανότητα της οργάνωσης.

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.

Συνολικά κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν τις 06-07/02/2026 σε περιοχές της Αττικής, Μαγνησίας, Στερεάς Ελλάδα και Εύβοιας, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων καθώς και γραμμή θερμικής επεξεργασίας και κοπής καπνού, εντός των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ειδικά μηχανήματα, για το σκοπό αυτό (βιομηχανικός αεροσυμπιεστής, γεννήτριες, σιγαροποιητική μηχανή αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή τσιγαροποίσης και συλλέκτη τελάρων, μηχανή πακεταρίσματος αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή πακεταρίσματτος, σελοφανέζα και γκρουπαζιέρα, -6- περονοφόρα και -12- παλετοφόρα)

14.438.040- τεμάχια τσιγάρων,

20,04- τόνοι λεπτοκομμένου βιομηχανοποιημένου καπνού,

1.218.082- ευρώ, 24.000 Ελβετικά Φράγκα και -16.050- Ντίρχαμ,

42- χρυσές λίρες,

υποπολυβόλο, -12- πιστόλια, -2- περίστροφα, -4- τυφέκια και καραμπίνες, -22- γεμιστήρες, -1.642- φυσίγγιακαι χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

υποπολυβόλο, -12- πιστόλια, -2- περίστροφα, -4- τυφέκια και καραμπίνες, -22- γεμιστήρες, -1.642- φυσίγγιακαι χειροβομβίδα κρότου λάμψης, 190- κινητά τηλέφωνα, -21- Η/Υ και τάμπλετ και πλήθος εξοπλισμού τεχνολογίας (κάμερες, σκάνερ, ασύρματοι πομποδέκτες, συσκευές γεοεπιτήρησης, drone, καταγραφικά καμερών),

17- αυτοκίνητα και -10- φορτηγά,

3 επικαθήμενα οχήματα,

21- ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,

μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ειδών τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων, όπως χάρτινων αναπτυγμάτων (ετικέτες) πακέτων για συσκευασία τσιγάρων, αναπτύγματα χαρτοκιβωτίων – box για την αποθήκευση -500- πακέτων τσιγάρων, έκαστο χαρτοκιβώτιο (box, sticks φίλτρων τσιγάρου, μπιτόνια υγρής κόλλας, πομπίνες (ρολά) αλουμινόχαρτου ασημί/χρυσού χρώματος, πρόσφορου για χρήση στην παραγωγή πακέτων τσιγάρων, κύλινδροι ζελατίνας πρόσφορης για την περιτύλιξη δεκάδας πακέτων τσιγάρων («στέκας»), φιλτράκια, πομπίνες (ρολά) χάρτινου λαιμού πακέτου τσιγάρων, τελάρα μεταφοράς τεμαχίων τσιγάρων, ρολά κ.ά.

φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων («ανύπαρκτων» οντοτήτων), ατζέντες, σημειωματάρια και χειρόγραφες σημειώσεις,

εικονικό Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής, εταιρείας, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν για την παράδοση 14 παλετών λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν σε αποθήκη της οργάνωσης, με παραλήπτη εταιρεία στην Σλοβακία, καθώς και

πίνακας ζωγραφικής.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Φωτογραφίες από τα ευρήματα

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης:

«Κυρίες και κύριοι,

Η υπόθεση που σας παρουσιάζουμε σήμερα, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εξελίσσεται το οργανωμένο έγκλημα στη σύγχρονη εποχή – όχι αποσπασματικά, αλλά με δομή, διάρκεια, διεθνείς διασυνδέσεις και καθαρά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, στην παράνομη επεξεργασία καπνού και την παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή: παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία. Δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα, που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες.

Ενδεικτικά, η οργάνωση είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με συνεχή μετακίνηση εξοπλισμού για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διέθεταν βιομηχανικού τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό, ικανό να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο καπνού και να παράγει εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, τα οποία πακέταραν σε συσκευασίες που έφεραν ψευδείς επωνυμίες γνωστών εμπορικών μαρκών. Παράλληλα, διέθεταν μεγάλο αριθμό φορτηγών και επιβατικών οχημάτων, όλα ενταγμένα στη λαθρεμπορική τους δραστηριότητα.

Μάλιστα, είχαν τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης, ώστε, για να συγκαλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και ανύπαρκτες φορολογικές οντότητες, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία τρίτων, με συστηματική αντικατάσταση συσκευών και καρτών SIM.

Ιδιαίτερη έμφαση θέλω να δώσω στον όγκο της επεξεργασίας των πρώτων υλών και παραγωγής των παράνομων καπνικών προϊόντων. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι, μόνο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εγκληματική οργάνωση είχε τη δυνατότητα να παράγει και να διακινεί πολλά εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα ανά αποστολή, ενώ έχουν τεκμηριωθεί δεκάδες παραδόσεις στη χώρα μας αλλά και μεταφορές παράνομων καπνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά, μόνο από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα εφτά εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος της ζημίας για το Δημόσιο και, κατ’ επέκταση, την εθνική οικονομία. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για την ενίσχυση των κοινωνικών αναγκών στην παιδεία, στην υγεία, και γενικότερα στην πρόνοια.

Η έρευνα που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης βασίστηκε σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης πληροφοριών και στοχευμένες ανακριτικές πράξεις, με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα.

Η αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Δ.Α.Ο.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου της Δ.Α.Ο.Ε..

Κατά την ημέρα της επιχειρησιακής δράσης, την περασμένη Παρασκευή απαιτήθηκε η συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., των υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε. και των ειδικών δράσεων αυτής, εξειδικευμένου προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Καταστημάτων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στη συνεργασία μας με την EUROPOL και τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρουσία ειδικού εμπειρογνώμονα και η αξιοποίηση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων επέτρεψαν την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας καθοριστικά την επιχειρησιακή μας εικόνα και αναπτύσσοντας διασυνοριακή συνεργασία με Αρχές Επιβολής του Νόμου της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Θέλω να σημειώσω ότι, η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, πέραν της καταστολής του λαθρεμπορίου, της αποδυνάμωσης του παράνομου αυτού μηχανισμού και της διασφάλισης των δημόσιων εσόδων, αφορά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, τα παράνομα καπνικά προϊόντα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Παράγονται χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο και διοχετεύονται στην αγορά χωρίς καμία διασφάλιση για τον καταναλωτή.

Πραγματικά κατά την αυτοψία στους χώρους παραγωγής, οι συνθήκες επεξεργασίας και παραγωγής, καθώς και το περιεχόμενο που καπνίζει ο καταναλωτής, αποτελεί μία υγειονομική βόμβα για την υγεία του καπνιστή και δυστυχώς αυτό το γεγονός, εκτιμώ ότι δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά ώστε να ενημερωθεί για τις διαστάσεις της απειλής το καταναλωτικό κοινό.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει τη γνώση, τα εργαλεία και τη διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίζει σύνθετες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, ακόμη και όταν αυτές επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από εταιρικά σχήματα και πλασματικές νομιμοφάνειες.

Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλα τα στελέχη που εργάστηκαν με επαγγελματισμό, επιμονή και υψηλό αίσθημα ευθύνης για την επιτυχία της έρευνας και της επιχείρησης.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας θα σας παρουσιάσει αναλυτικά τα επιμέρους επιχειρησιακά στοιχεία της υπόθεσης, τις συλλήψεις, τις κατηγορίες και τα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης. Σας ευχαριστώ».