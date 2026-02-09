Ανησυχία προκαλούν οι απάτες που στήνουν επιτήδειοι με παραπλανητικά SMS.

Πρόκειται για μια απάτη τύπου smishing (SMS phishing), όπου ψεύτικα μηνύματα (SMS) υποδύονται την ΑΑΔΕ ή το Gov.gr ή τα ΕΛΤΑ για να σας εξαπατήσουν, ζητώντας να πατήσετε σε ύποπτα links για δήθεν δέματα, επιστροφές φόρου ή άλλα τέλη, ώστε να κλέψουν προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία καρτών. Προσοχή! Μην πατάτε σε συνδέσμους, μην δίνετε στοιχεία, και διαγράψτε το μήνυμα.

Τα παραπλανητικά SMS από ΑΑΔΕ

Τα νέα παραπλανητικά SMS που λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες εμφανίζονται να προέρχονται από την ΑΑΔΕ και κάνουν λόγο για δήθεν εκκρεμείς πληρωμές «φόρου κυκλοφορίας».

Ο παραλήπτης βλέπει ένδειξη αποστολέα «myAADE» και καλείται να πατήσει έναν σύνδεσμο για την τακτοποίηση οφειλής. Ακριβώς εκεί είναι που όλοι μας πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς πρόκειται για ξεκάθαρη απόπειρα απάτης (phishing) και όχι για επίσημη ειδοποίηση της ΑΑΔΕ.

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά σε εξωτερικό domain που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Δημόσιο. Στόχος των απατεώνων είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς κωδικούς και να αδειάσουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Πρώτον, η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιστοσελίδες με κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr και όχι .com – το link του παραπλανητικού μηνύματος είναι «myaadear.com/en». Ούτως ή άλλως, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και οι υπόλοιποι Οργανισμοί ή Ανεξάρτητες Αρχές δεν αποστέλλουν SMS με links για πληρωμές ή οφειλές.

Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο στο myAADE, στο gov.gr inbox ή αποστέλλονται μέσω email. Αντιθέτως, τα παραπλανητικά μηνύματα είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε πινακίδα, ΑΦΜ ή συγκεκριμένο ποσό.

Ο πολίτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο, ούτε βέβαια να βάλει κωδικούς εκεί που του ζητείται. Ο στόχος των επιτήδειων είναι ακριβώς αυτός: να παρασύρουν τους πολίτες προκειμένου αυτοί να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικής κάρτας ή κωδικούς Taxisnet.

Οι πολίτες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση και

να μην πατήσουν τον σύνδεσμο

να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα

να μην καταχωρήσουν σε καμία περίπτωση προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Για οποιονδήποτε έλεγχο οφειλών, οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα https://www.aade.gr/mycar

Σε περίπτωση που κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και αλλαγή κωδικών πρόσβασης.

Απάτες και σε ΕΛΤΑ

Τα μηνύματα αποστέλλονται κυρίως από αριθμούς του εξωτερικού, συχνά με πρόθεμα +63, που αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες — μια ένδειξη που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των ΕΛΤΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι αριθμοί εμφανίζονται πιο «ουδέτεροι», αυξάνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης.

Το περιεχόμενο των SMS μιμείται πιστά το ύφος ειδοποιήσεων παράδοσης, αναφέροντας αποτυχημένη προσπάθεια λόγω έλλειψης υπογραφής και καλώντας τον παραλήπτη να επιλέξει άμεσα ενέργεια, όπως επαναπρογραμματισμό ή παραλαβή από σημείο ΕΛΤΑ.

Κεντρικό στοιχείο του μηνύματος είναι ένας σύνδεσμος που παραπέμπει σε ιστοσελίδα η οποία εμφανίζεται ως επίσημη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα ΕΛΤΑ. Μάλιστα, το SMS παρέχει «οδηγίες» σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει, ζητώντας από τον χρήστη να απαντήσει στο μήνυμα ή να αντιγράψει χειροκίνητα το link — πρακτικές που αποτελούν κλασικά χαρακτηριστικά phishing.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Με νέο μήνυμα SMS που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα, επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Απάτες από Αττική Οδό

H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

