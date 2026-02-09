Η Αττική Οδός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για SMS που αφορούν τα e-PASS.

Σε αυτήν επισημαίνει πως πρόκειται για ψηφιακή απάτη και ζητά από τους παραλήπτες να μην πατούν τους συνδέσμους που υπάρχουν σε αυτά.

Η ανακοίνωση της Αττικής Οδού: «H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας».