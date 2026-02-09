Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία του στην εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στις πρώτες του κουβέντες υπενθύμισε ότι πέρασαν σχεδόν 70 χρόνια από τότε που το διεθνές κοινό άκουγε και καταλάβαινε τον Ξενοφώντα Ζολώτα να απευθύνεται στα αγγλικά με λέξεις με ελληνική ρίζα. Σήμερα η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας αναδεικνύεται και επίσημα, υπογράμμισε και είπε ότι πρόκειται για εξέλιξη που αξίζει να γίνει νέα αφετηρία προόδου στο μεγάλο ταξίδι της ελληνικής γλώσσας στο χρόνο.

«Είναι επίσης η πρώτη γλώσσα που αναγνώρισε τον άνθρωπο ως πολίτη, το μέτρο ως αναγκαιότητα, την ευθύτητα ως αρετή και την ελευθερία μαζί με το κάλος ως αυταξίες», επισήμανε.

«Είναι και ιδέες και έννοιες που ενέπνευσαν σημαντικότατα πολιτικά γεγονότα όπως η γαλλική και η αμερικανική επανάσταση και λίγο μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του 1821. Τα ελληνικά έγιναν η γέφυρά μας με τον κόσμο τοποθετώντας τη σύγχρονη Ελλάδα στην καρδιά της Δύσης, στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι άυλη πύλη προόδου και κύρους που δίνει διακριτό λόγο και ρόλο στη χώρα μας σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε η γλώσσα μας ποτέ δεν παύει να έχει τη δυνατότητα να δίνει σχήμα σε εξαιρετικά περίπλοκα νοήματα. «Γίνεται με άλλα λόγια η ελληνική γλώσσα ένα διαχρονικό, πολύτιμο, ανταλλακτήριο ιδεών. Για όλα υπάρχει μια λέξη ελληνική», υπογράμμισε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η καλή χρήση της γλώσσας δεν είναι φλυαρία»

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως τα ελληνικά στη μακρά τους διαδρομή γίνονται δανειστές και δανειζόμενοι όρων. «Η ελληνική γλώσσα εμπλουτίζεται και μεταδίδεται παρότι για αιώνες απουσίαζε ένα ενιαίο κράτος που θα την προστάτευε. Παραμένει σε ισχύ η θέση του Μανώλη Τριανταφυλλίδη ότι η ενότητα της ελληνικής γλώσσας δεν είναι η ομοιομορφία αλλά η συνέχειά της μέσα από τη διαφορά», συμπλήρωσε.

«Γλώσσα έτοιμη να ταξιδέψει στο απέραντο σύμπαν των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θα επιμείνω σε αυτό και στην πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδω να δημιουργήσουμε ένα από τα επτά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στόχος είναι η τεχνολογία να συμβαδίσει με το ανθρωπιστικό φορτίο. «Πρόοδος μακριά από τον άνθρωπο δεν είναι ουσιαστική πρόοδος. Πολύ περισσότερο όταν μεταξύ των νέων μας η οθόνη έχει αντικαταστήσει πρακτικά το χαρτί και οι συντομογραφίες και οι εικόνες, σχεδόν ιερογλυφικά, έχουν αντικαταστήσει τη γραφή. Αυτό είναι κάτι που ας μας προβληματίσει λίγο περισσότερο. Πίσω από τη γραφή κρύβεται ο στοχασμός και η κρίση και αυτά είναι στοιχεία που δεν πρέπει να χαθούν», τόνισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά εκχωρήσαμε το προνόμιο της γραφής σε ένα τεχνολογικό εργαλείο με τον πειρασμό να είναι μεγάλος.

«Να λοιπόν πως η γλώσσα αναδεικνύεται σε καταλύτη της εξέλιξης και τελικά της δημοκρατίας. Μόνο έτσι και οι αυριανοί πολίτες θα γίνουν συνδιαμορφωτές της πραγματικότητας με όπλο το διάλογο και τα επιχειρήματα. Η καλή χρήση της γλώσσας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση φλυαρία. Η στήριξη της ελληνικής γλώσσας είναι εθνική προτεραιότητα. Έχουμε 81 έδρες. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας παντού. Στον τομέα αυτό σύντομα θα μπορέσουμε να δείξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το πώς διδάσκουμε τα αρχαία με ένα τρόπο που δεν θα αντιλαμβάνονται οι μαθητές ως αγγαρεία, πρέπει να μας απασχολήσει. Όπως και η χρήση της ελληνικής στα ΜΜΕ που συχνά κακοποιείται πότε από άγνοια σχολιαστών και πότε από την προσπάθεια η εντύπωση να κυριαρχήσει της ουσίας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη φράση του Γιώργου Σεφέρη ότι έχουμε μια ανθεκτική γλώσσα αρκεί να μην την κακομεταχειριζόμαστε. «Να πω πόσο σημαντικό είναι ότι σήμερα τα ελληνικά αναγνωρίζονται από την UNESCO ως παγκόσμια σταθερά και αξία», επισήμανε.

«Όπως έγραφε ο Καζαντζάκης είναι μεγάλη, είναι μαγική η δύναμη μιας λέξης. Με αυτή μπορούμε να σώσουμε και να σωθούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του.