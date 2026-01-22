Έτοιμη να συμμετάσχει στην χρηματοδότηση του «Συμβουλίου της Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, με 1 δισεκατομμύριο δολάρια που θα προέλθουν από τα παγωμένα στις ΗΠΑ ρωσικά κεφάλαια είναι η Ρωσία σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνομιλία του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον Πούτιν τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν ως μια απόδειξη της «στενής σχέσης της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό».

Η αναφορά αυτή του Πούτιν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η Ρωσία θα συμμετέχει τελικά στην πρωτοβουλία, καταδεικνύει ότι το σκέφτεται σοβαρά και ότι παράλληλα η Μόσχα ψάχνει τρόπους για να «σπάσει» το ζήτημα των παγωμένων κεφαλαίων της για τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ιδέα αυτή για την χρησιμοποιήση των παγωμένων κεφαλαίων για το Συμβούλιο της Ειρήνης έχει ήδη συζητηθεί με τις ΗΠΑ κατά την διάρκεια των διμερών επαφών, οι οποίες μετά την εκλογή Τραμπ γίνονται όλο και συχνότερες. Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν χρήματα και για την Ουκρανία μέσω του Συμβουλίου της Ειρήνης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς ο Πούτιν ετοιμάζεται να συναντήσει το αργότερο μέχρι αύριο τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα όπου μεταξύ άλλων θα συζητήσουν για τις αμερικανορωσικές σχέσεις.

Τι λένε τα στοιχεία

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ήτοι της έκθεσης του 2022, περίπου το 11% των συνολικών αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος, ύψους 613 δισ. δολαρίων και 67 δισ. δολαριών, ήταν τοποθετημένα σε δολάρια. Αυτά φυλάσσονται αποκλειστικά σε ιδρύματα με έδρα τις ΗΠΑ.

Η ρωσική Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι συνολικά περί τα 300 δισ. δολάρια κρατικών περιουσιακών στοιχείων έχουν δεσμευτεί από δυτικές χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος να βρίσκεται στην Ευρώπη και να τηρείται στον βελγικό θεματοφύλακα Euroclear. Η διεθνής ομάδα εργασίας REPO, που συγκροτήθηκε από την G7, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία το 2023, υπολογίζει το ποσό στα περίπου 280 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, το Axios είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπιστεί μόλις 5 δισ. δολάρια ρωσικών κρατικών κεφαλαίων υπό καθεστώς δέσμευσης, ενώ η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τη γεωγραφική κατανομή τους.

Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επισήμανε ότι μια τέτοια χρηματοδότηση θα προϋπέθετε την άρση της δέσμευσης των κεφαλαίων από τις αμερικανικές αρχές, την οποία η Μόσχα εξακολουθεί να θεωρεί παράνομη. «Δεν είναι ακόμη σαφές με ποιο νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά απαιτούν διαπραγμάτευση», δήλωσε.

Στο μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε τον περασμένο Δεκέμβριο αγωγή στη Μόσχα, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear, ως απάντηση στην απόφαση της Ε.Ε. να παρατείνει επ’ αόριστον τη δέσμευση των ρωσικών κεφαλαίων και στις συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάσχεσή τους με σκοπό τη στήριξη της Ουκρανίας.

Πηγές που επικαλείται το Reuters είχαν αναφέρει ήδη από πέρυσι ότι η Ρωσία δεν αποκλείει τη χρήση μέρους των δεσμευμένων κρατικών πόρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας, υπό τον όρο ότι ένα τμήμα των κονδυλίων θα κατευθυνθεί και στις περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.

Σε προσχέδια ειρηνευτικού σχεδίου που έχουν διαρρεύσει, γίνεται επίσης λόγος για πρόταση σύμφωνα με την οποία το ένα τρίτο των συνολικών δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων θα μπορούσε να διοχετευθεί σε αμερικανικές πρωτοβουλίες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία, ενώ το υπόλοιπο να καταλήξει σε κοινό επενδυτικό ταμείο ΗΠΑ – Ρωσίας.