Ο Ιωάννης Καποδίστριας επιστρέφει διαρκώς στο προσκήνιο, όχι μόνο ως ιστορική μορφή αλλά ως πεδίο σύγκρουσης ερμηνειών.

Σε αυτό το επεισόδιο, ο Γιάννης Θ. Διαμαντής φιλοξενεί τον Μάρκο Καρασαρίνη σε μια συζήτηση για τον Ιωάννη Καποδίστρια, μία από τις πιο αινιγματικές και εμβληματικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Ποιος ήταν πραγματικά ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας; Πόσο «Έλληνας» παρέμεινε μέσα στη λαμπρή ευρωπαϊκή διπλωματική του καριέρα; Γιατί αρνήθηκε την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας και πώς αντιλαμβανόταν τον ρόλο του κράτους και της εξουσίας;

Τι σήμαινε στην πράξη ο συγκεντρωτισμός της διακυβέρνησής του σε μια χώρα κατεστραμμένη από πολέμους και εμφύλιους; Και τι γνωρίζουμε πραγματικά για τη δολοφονία του στο Ναύπλιο το 1831;

Εξετάζεται η πολιτική κληρονομιά του Καποδίστρια και η «δεύτερη ζωή» του στη συλλογική μνήμη, από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.

Σε κάθε επεισόδιο, το Podcast «Το Βήμα στην Ιστορία», φιλοξενεί επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, φιλοδοξώντας να εμβαθύνει στα γεγονότα, τις στιγμές και τα φαινόμενα που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Ποιος πραγματικά ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας;» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

00:46 Γιατί ο Ιωάννης Καποδίστριας απασχολεί τόσο έντονα την κοινή γνώμη

01:40 Τι άνθρωπος ήταν: η αινιγματική προσωπικότητα και η μελαγχολία

04:17 Τα πρώτα βήματα στην ελληνική διοίκηση και πολιτική στα Επτάνησα

05:06 Η ευρωπαϊκή καριέρα και η αποστολή στην Ελβετία (1813)

07:30 Η σχέση του με την ελληνική υπόθεση και η στάση του απέναντι στην Επανάσταση

08:55 Γιατί αρνήθηκε την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας

13:45 Η ρήξη στις σχέσεις Καποδίστρια και Τσάρου Αλεξάνδρου Α΄

15:46 Γιατί η Ελλάδα οδηγείται στην ανάγκη εκλογής Κυβερνήτη

18:14 Ο συγκεντρωτισμός και η διακυβέρνηση του Καποδίστρια: κράτος, εξουσία και πολιτική στρατηγική

22:40 Η διακυβέρνηση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση

26:42 Η λαϊκή απήχηση στην ύπαιθρο και η στάση των πολιτικών ελίτ

28:30 Η κλιμάκωση της δυσαρέσκειας και οι εξεγέρσεις εναντίον του

29:21 Η δολοφονία: φυσικοί αυτουργοί και θεωρίες περί «ξένου δακτύλου»

35:26 Ο εμφύλιος που ακολούθησε τον θάνατό του, η αναρχία και η κοινωνική ανάγκη για τάξη που οδηγεί στην αποδοχή της μοναρχίας

37:42 Η πολιτική κληρονομιά του Καποδίστρια και η αναγνώρισή του ως εμβληματικής μορφής της νεότερης ελληνικής ιστορίας