Νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις σε ακίνητα δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για πιο φιλικό κράτος ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Οι αλλαγές στα ακίνητα

Αναλυτικά οι τέσσερις παρεμβάσεις:

Λειτουργία συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop

Οι συμβολαιογράφοι ήδη διεκπεραιώνουν μια σειρά εργασιών πέρα από τη σύνταξη του συμβολαίου, όπως η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και η αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο.

Στο εξής, αποκτούν διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά.

Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές, με ανάλογη αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες. Οι συμβαλλόμενοι θα παρίστανται μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου.

Κατάργηση υποχρεωτικού τοπογραφικού σε περιοχές εντός σχεδίου

Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργικό Κτηματολόγιο, δεν απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού από ιδιώτη μηχανικό.

Το κτηματολογικό φύλλο περιλαμβάνει το διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση

Όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τον φόρο κληρονομιάς δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος θα καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Το συμβόλαιο συντάσσεται χωρίς πιστοποιητικό πληρωμής φόρου, καθώς ο συμβολαιογράφος παρακρατεί το ποσό, το αποδίδει στο Δημόσιο και υποβάλλει τη σχετική δήλωση ταυτόχρονα με την υπογραφή.

Απελευθέρωση μεταβίβασης κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό του τιμήματος, που καθορίζεται από την οφειλή και το εισπραχθέν ποσό, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

Νομοσχέδιο Χατζηδάκη: Οι 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας

Υπενθυμίζεται ότι εχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τις 14 παρεμβάσεις προκειμένου το κράτος να γίνει πιο φιλικό στον πολίτη.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» το οποίο φέρνει αλλαγές -μεταξύ άλλων- στη χορήγηση πιστοποιητικών, στην ανάρτηση εγκυκλίων, στην αλλαγή του ρόλου των συμβολαιογράφων, αλλά και στην αλλαγή των συναλλαγών με το Δημόσιο.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, το νομοσχέδιο αυτό περιέχει παρεμβάσεις με διοικητικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες (έως την άλλη εβδομάδα) και πιθανότητα θα εισαχθεί στη Βουλή για ψήφισμα μέσα στον Μάρτιο.

Οι 14 παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση

Αυτή τη στιγμή προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αλλά υπάρχουν δυσχέρειες. Μέχρι να γίνει καθολική η διαλειτουργικότητα, ο πολίτης δεν θα προσκομίζει κανένα δικαιολογητικό που διαθέτει ήδη η διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα δεν παρέχονται πιστοποιητικά όπως η ληξιαρχική πράξη γάμου, θανάτου, πτυχία, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικά ιθαγένειας.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, πρόκειται για περίπου 30 πιστοποιητικά, που αναζητούνται συχνά από τους πολίτες. Όταν ο πολίτης υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση η διοίκηση δέχεται αυτομάτως το πιστοποιητικό, χωρίς να κάνει δεκτές δηλώσεις προδήλως αβάσιμες και αυτό θα προβλέπεται στον νόμο.

Για ψευδείς δηλώσεις θα προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, που θα είναι σε αντιστοιχία με το παράνομο όφελος, που θα θέλει κάποιος να προσποριστεί.

Επιπροσθέτως, όσοι καταδικαστούν για ψευδείς δηλώσεις θα χάνουν το δικαίωμα υπεύθυνης δήλωσης.

2. Αποχή του Δημοσίου υπό προϋποθέσεις από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «Όταν ήμουν υπουργός Ανάπτυξης το 2020 η δημόσια διοίκηση διεκδικούσε με οθωμανικά φιρμάνια τη Σαρωνίδα. Όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών το δημόσιο διεκδικούσε πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας που έμεναν πολίτες. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε 3 παρεμβάσεις, αλλά είμαστε ανοιχτοί στη διαβούλευση για να δούμε την περίμετρο της διάταξης».

Εκτός από περιπτώσεις που ισχύουν σήμερα, το δημόσιο δεν θα προβάλει δικαιώματα κυριότητας ούτε θα ασκεί αγωγές αν οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοι έχουν ακίνητο μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975. Όχι δηλαδή να έχουν απλά νομή ή χρησικτησία αλλά να έχουν κάνει μεταγραφή πριν από 50 χρόνια.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά ιδιώτες που έχουν εγκατασταθεί με απόφαση της δημόσιας αρχής όπως για παράδειγμα πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που μπορεί να πήραν τίτλους επί Βενιζέλου.

3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του

Από εδώ και πέρα σε συνεννόηση με τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης. Θα ενημερώνεται ποιος είναι ο αρμόδιος, ποια η φάση της αίτησης και μια χρονική εκτίμηση για την διεκπεραίωση της αίτησης. «Έχει ήδη εφαρμοστεί στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2”, γιατί να μη γίνει και σε άλλα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

4. Συστηματική παρακολούθηση των καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβουλίου Ακεραιότητας

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας που έχει θεσπιστεί από το ΥΠΕΣ αποκτά πρόσθετες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών και ενημερώνει τον αρμόδιο υπουργό. Οι πολίτες με μοναδικό κωδικό παρακολουθούν την πορεία των επώνυμων καταγγελιών τους.

5. Μη άσκηση ένδικων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερή κοινωνική σημασία

Πεδίο εφαρμογής είναι η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οικογένειας συγγενών οικογένειας που αποβίωσε ή ψυχική βλάβη λόγω αναπηρίας ή τραυματισμού. Δεν καλύπτονται υλικές ζημιές. Αφορά φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα σε δημόσια κτήρια ή υποδομές ή σε ΜΜΜ, τρομοκρατικές επιθέσεις ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας, ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιο ιατρικό ίδρυμα.

6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη «το πρόβλημα είναι ότι ο πολίτης αναγκάζεται να προσφεύγει στα δικαστήρια για να εφαρμόσει προηγούμενη δικαστική απόφαση».

Με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα επιδίδονται ή θα διαβιβάζονται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου που υπάρχει σήμερα στα υπουργεία.

Όσον αφορά αποφάσεις με οικονομικό ζήτημα, μπορεί να ακολουθήσει διαδικασία εκτέλεσης όπως συμβαίνει σήμερα.

7. Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων

Σήμερα, οι εγκύκλιοι αναρτώνται στη Διαύγεια, αλλά αυτό δεν αρκεί, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

Πλέον η ανάρτηση γίνεται υποχρεωτική στις ιστοσελίδες οργανισμών, φορέων και υπουργείων.

«Δίνουμε προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, αλλιώς δεν θα ισχύουν οι εγκύκλιοι» είπε ο ίδιος.

8. Ψηφιακή ενημέρωση για τα ωράρια των υπηρεσιών

Υποχρεώνονται όλοι να αναρτούν ωράριο υπηρεσιών σε ιστοσελίδες φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

9. Ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας από τα διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις πολιτών

Τα αποκεντρωμένα όργανα δεν θα εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές με καθορισμένη τοπική αρμοδιότητα και θα δημιουργηθεί κεντρικό όργανο που θα παραπέμπονται υποθέσεις για λόγους ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας.

10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο

Θα δοθεί η δυνατότητα επέκτασης με υπουργικές αποφάσεις και σε άλλες υπηρεσίες με τις ίδιες προϋποθέσεις που έγινε στον ΕΦΚΑ και με την ίδια περίμετρο και τις εγγυήσεις του Συντάγματος. Οι πιθανές περιοχές εφαρμογής θα είναι κτηματικές, γεωπονικές, κτηνιατρικές υπηρεσίες.

«Στέκομαι περισσότερα στα ΚΥΔ που παίρνουν σημαντικό ποσό από τις επιδοτήσεις των αγροτών. Η ιδέα είναι να πιστοποιηθούν και άλλοι επαγγελματίες, όπως γεωπόνοι, κτηνίατροι και λογιστές» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης

11. Λειτουργία των συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop

Με την παρέμβαση αναβαθμίζεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων με αύξηση της αμοιβής τους.

Θα υπάρχει διαλειτουργικότητα με ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρων.

Από εδώ και πέρα ο συμβολαιογράφος θα συλλέγει δικαιολογητικά, θα υποβάλει με συμβόλαιο δηλώσεις φόρου μεταβίβαση, θα παρακρατεί από το τίμημα τις οφειλές στο δημόσιο και το ΕΦΚΑ και καταβάλει τα τέλη για Κτηματολόγιο και οι συμβαλλόμενοι θα παρίστανται μόνο στην υπογραφή συμβολαίου.

12. Κατάργηση της υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου

Θα γίνεται με επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής. Ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο είναι στο Κτηματολόγιο πρέπει να επισυνάπτεται τοπογραφικό και βεβαίωση μηχανικού πως το τοπογραφικό είναι συμβατό και το ακίνητο μπορεί να εγγραφεί στο Κτηματολόγιο

13. Δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου

Ο φόρος θα μπορεί να καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας για τον κληρονόμο

14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών αποκτά πρόσθετες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών και ενημερώνει τον αρμόδιο υπουργό.

Οι πολίτες με μοναδικό κωδικό παρακολουθούν την πορεία των επώνυμων καταγγελιών τους.

Πηγή ΟΤ