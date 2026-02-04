Ισόβια κάθειρξη επέβαλε δικαστήριο της Φλόριντα στον Ράιαν Ράουθ, τον άνδρα που το 2024 προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο υποψήφιος πρόεδρος έπαιζε γκολφ. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε αμετανόητος, προκαλώντας χάος στο δικαστήριο και επιχειρώντας ακόμη και να αυτοτραυματιστεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η απόπειρα που πάγωσε την προεκλογική εκστρατεία

Ο Ράιαν Ράουθ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του τότε προεδρικού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε ισόβια κάθειρξη, από την ομοσπονδιακή δικαστή Αϊλίν Κάνον, σε δικαστήριο του Φορτ Πιρς, στη Φλόριντα.

🚨 Ryan Wesley Routh, the man who attempted to assassinate President Trump at Trump International Golf Club, has been sentenced to life in prison. He will never see the outside of those walls again. pic.twitter.com/VJD5FEyqQS — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 4, 2026

Πρόκειται για την ίδια αίθουσα όπου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, επικράτησε πανδαιμόνιο, όταν ο Ράουθ αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι, λίγα λεπτά αφότου οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες.

«Αμετανόητος και επικίνδυνος», λένε οι εισαγγελείς

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, τονίζοντας ότι ο Ράουθ δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια, ούτε έχει ζητήσει συγγνώμη για τις ζωές που έθεσε σε κίνδυνο.

Τελικά, εκτός από τα ισόβια, του επιβλήθηκε και διαδοχική ποινή επτά ετών για μία από τις καταδίκες που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Η υπεράσπιση και το επιχείρημα της ηλικίας

Ο νέος συνήγορος υπεράσπισης του Ράουθ, Μάρτιν Λ. Ροθ, ζήτησε σαφώς ηπιότερη ποινή – συνολικά 27 χρόνια κάθειρξης – επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος «σε δύο εβδομάδες κλείνει τα 60».

«Μια δίκαιη ποινή δεν πρέπει να ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη εντός φυλακής», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο Ράουθ θα έπρεπε να έχει την πιθανότητα να ξαναδεί την ελευθερία.

Το σχέδιο δολοφονίας και η παρέμβαση της Secret Service

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Ράουθ πέρασε εβδομάδες σχεδιάζοντας τη δολοφονία του Τραμπ. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ ο rεπουμπλικανός υποψήφιος έπαιζε γκολφ στο ιδιωτικό του κλαμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, ο Ρουθ στόχευσε με τουφέκι μέσα από θάμνους.

Πράκτορας της Secret Service τον εντόπισε πριν εμφανιστεί ο Τραμπ. Ο Ράουθ έστρεψε το όπλο προς τον πράκτορα, ο οποίος άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το όπλο και να τραπεί σε φυγή, χωρίς να προλάβει να πυροβολήσει.

Προκλητικά μηνύματα και ακραίες δηλώσεις

Σε έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο, ο Ράουθ πρότεινε ακόμη και να ανταλλάξει τη ζωή του με άλλων κρατούμενων, ενώ προκάλεσε, λέγοντας ότι ο Τραμπ μπορεί «να ξεσπάσει πάνω στο πρόσωπό μου».

«Αν η σφαίρα είχε πάει μόλις μισό εκατοστό πιο πίσω, τίποτα από όλα αυτά δε θα είχε συμβεί», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αυτοσαρκαστικά ότι «αποτυγχάνω σε όλα».

Το παρελθόν, τα βιβλία και το μίσος για τον Τραμπ

Ο Ράουθ είχε πολλαπλές προηγούμενες καταδίκες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ διατηρούσε έντονη διαδικτυακή παρουσία με ακραίες θέσεις κατά του Τραμπ.

Σε αυτοεκδιδόμενο βιβλίο του, είχε φτάσει στο σημείο να παροτρύνει το Ιράν να δολοφονήσει τον Τραμπ, ενώ σε άλλο σημείο έγραφε ότι, ως πρώην ψηφοφόρος του, φέρει και ο ίδιος ευθύνη για την εκλογή του.