Για μία ακόμα φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος, λίγους μήνες πριν οι Αμερικανοί πάνε στις κάλπες για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, πρώην εργολάβος, βρέθηκε κρυμμένους σε θάμνους, κοντά στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Αμερικανού προέδρου που προκάλεσε τον τραυματισμό του.

Ο Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, όταν το προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισε τον 58χρονο και άνοιξε πυρ. Ο ύποπτος διέφυγε με όχημα και συνελήφθη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, ενώ στους θάμνους βρέθηκε ένα τουφέκι με διόπτρα, μια φωτογραφική μηχανή και δύο σακίδια. Δεν ήταν ακόμη σαφές αν ο ύποπτος είχε πυροβολήσει, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία.

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρούθ είχε εκφράσει την επιθυμία να πολεμήσει και να πεθάνει στην Ουκρανία ανέφερε το FBI. Οι αναρτήσεις του στο X αποκάλυψαν, σύμφωνα με τους New York Times, μια τάση βίαιης ρητορικής τις εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. «Είμαι πρόθυμος να πετάξω στην Κρακοβία και να πάω στα σύνορα της Ουκρανίας για να γίνω εθελοντής και να πολεμήσω και να πεθάνω», έγραφε.

Ο Ρουθ, μεταξύ 2019-2020, είχε δώσει περισσότερα από 140 δολάρια στην πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων των Δημοκρατικών ActBlue, όπως δείχνουν οι καταθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC). Σε συνέντευξη του στο Newsweek Romania το 2022 είπε ότι βοήθησε στη στρατολόγηση ξένων εθελοντών για να πολεμήσουν για την Ουκρανία.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times το 2023, όταν ο Ρούθ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, μιλούσε με την αυτοπεποίθηση ενός έμπειρου διπλωμάτη που πίστευε ότι τα σχέδιά του για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας ήταν βέβαιο ότι θα πετύχαιναν. Έχανε όμως την υπομονή του με όποιον πίστευε ότι μπαίνει εμπόδιο στα σχέδιά του. Όταν ένας Αμερικανός μαχητής φάνηκε να του μιλάει υποτιμητικά σε ένα μήνυμα στο Facebook που μοιράστηκε με τους New York Times ο Ρουθ είπε: «πρέπει να πυροβοληθεί».

The suspect in Donald Trump’s assassination attempt, Ryan Wesley Routh, was interviewed by Newsweek Romania in 2022. According to the report, he helped recruit foreign volunteers to fight for Ukraine. pic.twitter.com/9qrJUh8srK

Ο Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το περιστατικό και δήλωσε ανακουφισμένος που ο Τραμπ δεν τραυματίστηκε.

«Είμαι ανακουφισμένος που ο πρώην πρόεδρος είναι σώος και αβλαβής. Υπάρχει έρευνα για το περιστατικό αυτό, καθώς οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη» ανέφερε αρχικά.

«Όπως έχω πει πολλές φορές δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία ή για οποιαδήποτε βία ποτέ στη χώρα μας και έχω δώσει εντολή στην ομάδα μου να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η Μυστική Υπηρεσία διαθέτει κάθε πόρο, δυνατότητα και μέτρο προστασίας που είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια του πρώην προέδρου».

Από την πλευρά της η συνυποψήφια του Τραμπ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε «βαθιά ενοχλημένη» από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Καταδίκασε την «πολιτική βία» και συντάχθηκε στο πλευρό του Μπάιντεν επισημαίνοντας ότι στηρίζει την προσπάθειά του του «να διασφαλίσει ότι η Μυστική Υπηρεσία θα έχει κάθε πόρο» για να εκτελέσει την αποστολή της.

