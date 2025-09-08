Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα, απέλυσε τους δικηγόρους του και αποφάσισε να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη του που ξεκίνησε σήμερα.

Ο Ράιαν Ράουθ, 59 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή των ισοβίων για την απόπειρα δολοφονίας ενός προεδρικού υποψηφίου. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, κρύφτηκε έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, στο Διεθνές Κλαμπ Γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, με σκοπό να πυροβολήσει τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισε να κρύβεται σε μια δενδροστοιχία και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς τον να φύγει τρέχοντας, χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα.

Αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα σε βάρος του Τραμπ μέσα σε δύο μήνες. Στην πρώτη, ο ένοπλος σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικούς. Ο Ράουθ δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Η δίκη του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Φορτ Πιρς ξεκίνησε σήμερα με την επιλογή των ενόρκων.

Ο Ράουθ, ένας πρώην εργολάβος κατασκευής στεγών, με ιστορικό δονκιχωτικής υπεράσπισης «ευάλωτων» δημοκρατιών όπως η Ουκρανία και η Ταϊβάν, είναι πιθανό να μετατρέψει τη δίκη του σε φόρουμ παρουσίασης των απόψεών του. Σήμερα, η δικαστής Αϊλίν Κάνον απέρριψε κάποιες από τις ερωτήσεις που έθετε ο κατηγορούμενος στους υποψήφιους ενόρκους ως «άσχετες με τη διαδικασία» αφού περιλάμβαναν ερωτήματα σχετικά με τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές στα πανεπιστήμια και την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Ο Ράουθ έχει δηλώσει επίσης ότι ψήφισε τον Τραμπ στις εκλογές του 2016 αλλά στη συνέχεια απογοητεύτηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.