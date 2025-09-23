Ένοχος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ, ο οποίος επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα το 2024.

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ράουθ και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

Την ώρα που οι ένορκοι αποχωρούσαν από την αίθουσα ο 59χρονος άρπαξε ένα στυλό και προσπάθησε να το μπήξει στον λαιμό του, όπως αναφέρει η New York Post. Οι φρουροί του δικαστηρίου αντέδρασαν άμεσα και τον έσυραν έξω, ενώ η κόρη του, Σάρα ούρλιαζε στον πατέρα της: «Μπαμπά, σ’ αγαπώ. Μην κάνεις τίποτα. Θα σε βγάλω εγώ. Δεν πλήγωσε κανέναν».

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε στην αίθουσα με χειροπέδες. Δεν φορούσε πλέον το σακάκι και τη γραβάτα του, και το λευκό του πουκάμισο δεν έφερε ίχνη αίματος. Ο δικαστής όρισε την ημερομηνία της καταδίκης του για τις 18 Δεκεμβρίου.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να τον κρίνουν, στα 59 του, ένοχο για πέντε ομοσπονδιακά αδικήματα: απόπειρα δολοφονίας, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο και αδικήματα με όπλα, ύστερα από μια δίκη δύο εβδομάδων στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα.

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη. Στην υπεράσπισή του μάλιστα πρότεινε η υπόθεση να λυθεί με έναν αγώνα γκολφ μέχρι θανάτου.

Τι είχε συμβεί

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα.

Ποιος είναι ο Ράιαν Ράουθ

Ο 59χρονος, που εργαζόταν ως εργολάβος κατασκευής στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία, στην τελευταία μάλιστα ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή.

Η κόρη του, Σάρα, είπε ότι έμεινε στην Ουκρανία επί 10 μήνες, κοιμόταν σε μια σκηνή στο Κίεβο και βοηθούσε στη στρατολόγηση εθελοντών και την εξεύρεση εφοδίων καθώς πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους. «Νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά», είπε.

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Παμ Μπόντι.