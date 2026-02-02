Με τις εξελίξεις σε Γάζα και Ιράν να τρέχουν, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σπεύδει στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν ο Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ αύριο, μια μόλις ημέρα μετά από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα βάσει συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ (το οποίο τυπικά δεν έχει λόγο για το συγκεκριμένο πέρασμα αλλά επί του πεδίου έχει καθώς έχει καταλάβει τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά την διάρκεια του πολέμου της Γάζας) και Αιγύπτου.

Συνάντηση Γουίτκοφ- Νετανιάχου αύριο

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Γουίτκοφ θα έχει συναντήσεις τόσο με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τον αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αύξησης της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου της για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Τα επόμενα βήματα για την Γάζα στο τραπέζι;

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Στιβ Γουίτκοφ εξέφρασε την πεποίθηση ότι στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί, κάτι που η ίδια η οργάνωση αρνείται κατηγορηματικά.

Η πρώτη φάση του σχεδίου είχε οδηγήσει στην κήρυξη μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου 2025. Στο πλαίσιο της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των εναπομεινάντων ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του 20 σημείων σχεδίου του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς — κάτι που το παλαιστινιακό κίνημα απορρίπτει — και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Αναφορές για συνάντηση Γουίτκοφ και με τους Ιρανούς

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές ότι ο Γούιτκοφ θα έχει ήδη από σήμερα επαφές με εκπροσώπους της Τεχεράνης σχετικά με την επανέναρξη του άμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση μεταξύ των δύο. Οι αναφορές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την αμερικανική πλευρά, ενώ άγνωστη παραμένει και η τοποθεσία που θα πραγματοποιηθεί (αν πραγματοποιηθεί) η συνάντηση αυτή.