Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία για ευαισθητοποίηση, αλλά και αφορμή για ενημέρωση γύρω από σπάνιες μορφές καρκίνου που απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία. Μία από αυτές είναι το σάρκωμα, καρκίνος που αφορά τα οστά και τα μαλακά μόρια (μυς, λίπος, αγγεία, νεύρα) και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κλινική συμπεριφορά.

Τι είναι το σάρκωμα

Υπάρχουν πολλοί τύποι σαρκωμάτων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% των κακοηθειών στους ενήλικες. Μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία και σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, με προτίμηση στα άκρα. Συνήθως, εμφανίζονται ύπουλα, ως ανώδυνη διόγκωση ή ήπια ενόχληση, χωρίς σαφή συμπτωματολογία στα αρχικά στάδια, γεγονός που συχνά οδηγεί σε υποεκτίμηση των πρώτων σημείων της νόσου και καθυστερημένη διάγνωση. Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή αρχική διαχείριση είναι καθοριστικές.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Κάθε σύμπτωμα που προκαλεί ανησυχία, όπως μια αυξανόμενη σε μέγεθος μάζα ή επίμονη ενόχληση χωρίς προφανή αιτία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη συντηρητικά μέτρα αντιμετώπισης, θα πρέπει να οδηγεί σε άμεση ιατρική αξιολόγηση και παραπομπή σε εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό.

Η σημασία της σωστής αρχικής διάγνωσης

Στο σάρκωμα, η πρώτη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική επηρεάζουν άμεσα τόσο την επιβίωση όσο και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η διάγνωση πρέπει να αποτελεί μια συντονισμένη ιατρική απόφαση, με τη σωστή αρχική απόφαση να έχει ιδιαίτερη προγνωστική αξία. Ένα λάθος βήμα στην αρχή μπορεί να περιορίσει δραματικά τις θεραπευτικές επιλογές στη συνέχεια.

Διεπιστημονική Ομάδα Σαρκωμάτων: το κλειδί της σύγχρονης θεραπείας

Η σύγχρονη αντιμετώπιση του σαρκώματος βασίζεται πλέον στη διεπιστημονική προσέγγιση. Η θεραπεία δεν είναι αποτέλεσμα απόφασης μόνο του χειρουργού ή αθροιστικής πρακτικής, αλλά προϊόν συνεργασίας μιας οργανωμένης ομάδας ειδικών, γνωστής ως Εξειδικευμένη Ομάδα Σαρκωμάτων. Σε αυτήν συμμετέχουν ορθοπαιδικοί χειρουργοί, παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι, πλαστικοί χειρουργοί και φυσικοθεραπευτές.

Έτσι, κάθε ειδικότητα συνεισφέρει με τη δική της γνώση και εμπειρία, ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να είναι ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς. Κάθε ασθενής αξιολογείται συνολικά και εξατομικευμένα, με στόχο όχι μόνο την ογκολογική του ασφάλεια, αλλά και τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής του.

Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση και διατήρηση άκρου

Τα τελευταία χρόνια, η χειρουργική ογκολογία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Στο παρελθόν, ο ακρωτηριασμός αποτελούσε συχνά μονόδρομο, ενώ σήμερα σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών, και όπου επιτρέπεται, είναι εφικτή η διατήρηση του άκρου, χωρίς έκπτωση στην ογκολογική ασφάλεια.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί πλέον βασικό στόχο της θεραπείας, με σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό, εξειδικευμένες ανακατασκευές και σωστή ογκολογική στρατηγική. Έτσι, η αφαίρεση του όγκου μπορεί να συνδυαστεί με ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η ασφάλεια της εκτομής του όγκου παραμένει ο πρωταρχικός στόχος, με την επίτευξη καθαρών ορίων να προηγείται κάθε ανακατασκευής.

Νέες τεχνολογίες και εξατομικευμένες ογκολογικές ανακατασκευές

Παράλληλα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων, όπως το 3D-printing και τα εξατομικευμένα (custom-made) εμφυτεύματα, επιτρέπει ακριβέστερες και στοχευμένες ογκολογικές ανακατασκευές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ασθενούς, αναγνωρίζοντας ότι κάθε σάρκωμα είναι μοναδικό και απαιτεί τη δική του λύση.

Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την εμπειρία και την κρίση του χειρουργού, αλλά λειτουργούν ως ισχυρός σύμμαχος στη λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεση πολύπλοκων επεμβάσεων, ενισχύοντας τόσο την ογκολογική ασφάλεια όσο και το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Αποκατάσταση και λειτουργική επανένταξη μετά το σάρκωμα

Παρόλα αυτά, η αντιμετώπιση του σαρκώματος δεν ολοκληρώνεται με το τέλος της χειρουργικής ή της συμπληρωματικής ογκολογικής θεραπείας, καθώς η αποκατάσταση, η λειτουργική επανένταξη και η ψυχολογική υποστήριξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής θεραπείας. Κύριος στόχος είναι ο ασθενής να επιστρέψει στην καθημερινότητά του με αυτονομία και ποιότητα ζωής.

Η αποκατάσταση ξεκινά νωρίς και σχεδιάζεται εξατομικευμένα σε στενή συνεργασία μεταξύ χειρουργών και φυσικοθεραπευτών. Κάθε πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και δυνατότητες του εκάστοτε ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της επέμβασης, την εντόπιση του όγκου και τις λειτουργικές απαιτήσεις του άκρου. Έτσι, επιτυγχάνεται η σταδιακή και ασφαλής επαναφορά της λειτουργικότητας, με σεβασμό στα όρια του οργανισμού.

Ολιστική φροντίδα σε οργανωμένο κέντρο αναφοράς

Η διεπιστημονική προσέγγιση μετατοπίζει το κέντρο βάρους της θεραπείας από την απλή αντιμετώπιση της νόσου στον ίδιο τον ασθενή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ύπαρξη οργανωμένων κέντρων για τη διαχείριση σύνθετων ογκολογικών περιστατικών είναι καθοριστική.

Ο Λευκός Σταυρός – The Athens Clinic αποτελεί ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου η συνεργασία εξειδικευμένων ειδικών, η πρόσβαση σε σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές υποδομές και η συνέχεια της φροντίδας σε όλα τα στάδια της νόσου δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία ολοκληρωμένη, ασφαλή, ποιοτική και ανθρώπινη αντιμετώπιση των ασθενών με σάρκωμα. Η ολιστική αυτή προσέγγιση επιτρέπει τη διαμόρφωση εξατομικευμένων θεραπευτικών πλάνων, από τη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπιση έως την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια παρακολούθηση.

Σε ένα τέτοιο νόσημα, στο οποίο κάθε περιστατικό είναι μοναδικό, η ύπαρξη ενός οργανωμένου κέντρου φροντίδας μπορεί να έχει ουσιαστική διαφορά τόσο στην έκβαση της νόσου όσο και στην όλη εμπειρία του ασθενούς.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, το μήνυμα είναι σαφές: στα σπάνια νοσήματα, όπως το σάρκωμα, η ιατρική είναι ομαδική υπόθεση και χρειάζεται εξειδίκευση, οργάνωση και συνεργασία. Όταν συνδυάζεται από την αρχή η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή διεπιστημονική ομάδα, μπορεί να αλλάξει όχι μόνο η πρόγνωση, αλλά και η ζωή των ασθενών.

Παναγιώτης Γκίκας, BSC (HONS), MBBS (HONS), MD (RES), PHD, FRCS (TR & ORTH)

https://pgikas.gr/

Ιωάννης Γ. Ζαφείρης, MD, MPharm, MSc, PhD(c)

Κλινική Ρομποτικής Αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας, ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – The Athens Clinic