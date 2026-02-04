Η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου αποτελεί κάθε χρόνο αφορμή για συζήτηση και ενημέρωση για ένα νόσημα, που αγγίζει περίπου 180.000 ασθενείς και τους φροντιστές τους στη χώρα μας1. Μία από τις πτυχές της νόσου, που απασχολεί εντονότερα τα τελευταία χρόνια τον ιατρικό κόσμο, καθώς και τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους, είναι η δυσθρεψία.

Με απλά λόγια η δυσθρεψία – συχνά αναφερόμενη και ως υποθρεψία – είναι μία κατάσταση η οποία πυροδοτείται από τη φλεγμονή που προκαλεί ο ίδιος ο καρκίνος, σε συνδυασμό με μεταβολικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα. Τα πρώτα σημάδια αυτής είναι χαρακτηριστικά2 : Μη επιθυμητή απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας, σημαντικά μειωμένη όρεξη, κόπωση και αδυναμία αποτελούν το«καμπανάκι» για τους ασθενείς και την οικογένειά τους 2.

Οι διατροφικές προκλήσεις στο ταξίδι ενός ογκολογικού ασθενούς είναι πολλές. Εκτός από την αισθητά μειωμένη όρεξη, το πρόωρο αίσθημα κορεσμού, οι αλλαγές στη γεύση, η ξηροστομία και η ναυτία αποτελούν συνηθισμένα διατροφικά ζητήματα 20. Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές του μεταβολισμού στο σώμα των ασθενών αυξάνουν τις ανάγκες σε ενέργεια, πρωτεΐνη, βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως τα ωμέγα 3 πολυακόρεστα λιπαρά.

Αδυναμία διαχείρισης των προκλήσεων και κάλυψης των διατροφικών αναγκών επιτείνει την απώλεια μυϊκής μάζας και βάρους, οι οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν ανεξαρτήτως του σωματικού βάρους, ακόμη και σε ασθενείς με επιπλέον κιλά 21. Στους τελευταίους, η δυσθρεψία συχνά περνά απαρατήρητη 22.

Υπολογίζεται πως περίπου 1 στους 3 ογκολογικούς ασθενείς θα εμφανίσει δυσθρεψία 3, κατάσταση, που εάν δεν αντιμετωπιστεί, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανοχή και έκβαση της θεραπείας, στην καθημερινότητα και ποιότητα ζωής των ασθενών, ακόμη και στις πιθανότητες επιβίωσης 4-19. Η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της δυσθρεψίας οφείλει να αποτελεί βασικό πυλώνα στο θεραπευτικό πλάνο των ογκολογικών ασθενών.

Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες της Ογκολογίας (ESMO, NCCN) τονίζουν ότι η διατροφική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ογκολογικής φροντίδας, από την πρώτη επαφή με τον ασθενή. Η διάγνωση της δυσθρεψίας πραγματοποιείται με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, τα οποία με τρόπο άμεσο και απλό ‘ανοίγουν το δρόμο’ για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, με την κατάλληλη διατροφική υποστήριξη 23. Τα δύο σημαντικότερα σημεία της διαχείρισης είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση παρέμβαση, αλλά και η εξατομίκευση του διατροφικού προγράμματος στις ανάγκες του ογκολογικού ασθενούς 23-25.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι μεταβολικές αλλαγές στο σώμα πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες τόσο σε ενέργεια, όσο και σε πρωτεΐνη 23,24, βιταμίνες C, E, D, συμπλέγματος B, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και πολυακόρεστα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 26-29. Ενδεικτικά, οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνη μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 1.5 γραμμάριο/ kgr σωματικού βάρους / ημέρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένας ασθενής με σωματικό βάρος 60 κιλά θα χρειαζόταν να καταναλώσει σε μία ημέρα 90γρ. πρωτεΐνης ή τα παρακάτω: 2 αυγά, 1 ποτήρι γάλα, 150γρ. κοτόπουλο, 120γρ. σολομό, 1 γιαούρτι, μισό φλυτζάνι φακές, μερικά αμύγδαλα και δύο φέτες ψωμί. Και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τρόφιμα για την κάλυψη των υπόλοιπων θρεπτικών αναγκών.

Την ίδια όμως στιγμή, που οι διατροφικές προκλήσεις, που επισημάνθηκαν και νωρίτερα, κάνουν κάθε γεύμα να φαντάζει δύσκολο, ένα σωστά δομημένο και εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο μπορεί να κάνει τη διαφορά, τόσο στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών, όσο και στην πορεία της νόσου 29. Όταν η διατροφή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού, συμπληρωματικό και καθοριστικής σημασίας ρόλο μπορεί να έχουν τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής. Πρόκειται για θρεπτικά σκευάσματα σε πόσιμη μορφή ή μορφή κρέμας, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα περιλάμβανε ένα γεύμα.

Η χρήση των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, στη διαδρομή από τη διάγνωση μέχρι και την αποθεραπεία των ογκολογικών ασθενών, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασθενών, στην πορεία της θεραπείας και την εξέλιξη της νόσου.

Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, φαίνεται να καταλήγουν στα παρακάτω οφέλη υπερπρωτεϊνικών και υπερθερμιδικών Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής σε ογκολογικούς ασθενείς:

Βελτιώνουν τη μυϊκή μάζα και τη μυϊκή δύναμη 30,33

και τη Σταθεροποιούν την απώλεια βάρους 33

Αυξάνουν την αντοχή στην αντικαρκινική θεραπεία 31,32

Περιορίζουν το ρίσκο επιπλοκών μετά από ένα χειρουργείο 34

Μειώνουν τις πιθανότητες αλλαγών στο πλάνο της χημειοθεραπείας 31

Αυξάνουν τη συνολική πιθανότητα επιβίωσης 35

Επιπλέον, πόσιμα θρεπτικά σκευάσματα, ειδικά σχεδιασμένα για ογκολογικούς ασθενείς, με μικρότερο όγκο για διαχείριση του πρόωρου κορεσμού, γεύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στη μεταλλική επίγευση λόγω των θεραπειών, με ποσότητα ωμέγα 3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων φαίνεται πως έχουν θετική επίδραση στους δείκτες φλεγμονής 37,38 και στην ποιότητα ζωής των ατόμων 31,39,40.

Ένα σημαντικό μήνυμα για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους είναι ότι η απώλεια όρεξης και βάρους δε θα πρέπει να θεωρείται «αναπόφευκτη» ή «φυσιολογική» συνέπεια του καρκίνου. Η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου αποτελεί αφορμή για συζήτηση, κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση. Ήδη από το πρώτο ραντεβού στον ογκολόγο, το 65% των ασθενών έχει χάσει βάρος 41. Εάν αναγνωρίζετε τα σημάδια της δυσθρεψίας σε εσάς ή σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, μη διστάσετε να τα συζητήσετε με τον ιατρό σας και την ομάδα του. Η διατροφή αποτελεί τροφή για το σώμα, και ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο στη διαχείριση των προκλήσεων του καρκίνου.

Τιμπλαλέξη Δέσποινα

Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α’

MD, PhD, BiolD, ESMOcertified

Δ’ Ογκολογική Κλινική & Μονάδα Κλινικών Μελετών

Henry Dunant Hospital Center

drtimplalexi.gr

