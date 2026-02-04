Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις φέρονται, σύμφωνα με πηγές, να βρίσκονται Ford και Geely προκειμένου η πρώτη να συμβάλει στην απόκτηση βιομηχανικής μονάδας σε ευρωπαϊκό έδαφος από τη δεύτερη με αμοιβαία οφέλη.

Εκτός του προφανούς για την κινεζική Geely η οποία με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει «πάτημα» στην Ευρώπη, αποφεύγοντας δασμούς ή/και το νεότερο καθεστώς της ελάχιστης τιμής για τα μοντέλα που διαθέτει στη γηραιά ήπειρο, η «μπλε οβάλ» φίρμα θα μπορούσε μέσω μιας αντίστοιχης συμφωνίας να περιορίσει τα φαινόμενα αναξιοποίητων γραμμών παραγωγής και δυναμικότητας που αντιμετωπίζει στην εδώ πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι εφόσον ευοδωθεί η συμφωνία, η Geely να χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο της Ford στην Βαλένθια της Ισπανίας το οποίο κατασκευάστηκε το 1976 και έχει αναμορφωθεί πλήρως ώστε να κατασκευάζει ηλεκτρικά μοντέλα ως αποτέλεσμα επενδύσεων ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ από το 2020.

Σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα της παραγωγής του, βάσει των ανακοινωθέντων μπορεί να παράγει έως και 300.000 οχήματα ετησίως με ορίζοντα το 2027. Το peak της δυναμικότητας του πάντως σημειώθηκε περί τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας οπότε και παρήγαγε 400.000 αυτοκίνητα τον χρόνο.

Εκτός από τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση Ford και Geely φέρονται να επιδιώκουν και άλλου είδους συνεργασίες οι οποίες άπτονται του τομέα αυτόνομης οδήγησης. Ωστόσο, με δεδομένες τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις ΗΠΑ και την «εχθρότητα» που επικρατεί εκεί σε ό,τι αφορά το κινεζικό λογισμικό μια αντίστοιχη συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί θα αφορά επίσης την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της μεταξύ τους συμφωνίας, να σημειωθεί ότι οι πηγές αναφέρουν ότι στελέχη των Ford και Geely έχουν ήδη ανταλλάξει «επισκέψεις» σε Μίσιγκαν και Κίνα με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Εν είδει υπενθύμισης, τόσο η Ford όσο και η Geely έχουν επίσης δεσμούς με τη Renault με τους Αμερικανούς να έχουν προσφάτως προβεί σε συμφωνία με τους Γάλλους για την παραγωγή δύο ηλεκτρικών οχημάτων για λογαριασμό της «μπλε οβάλ» φίρμας με αφετηρία την αρχιτεκτονική που φιλοξενεί τα R5, R4 και Nissan Micra. Η Geely από την πλευρά της συνεργάζεται με τη Renault παράγοντας αυτοκίνητα με δική της τεχνολογία στα εργοστάσια της γαλλικής φίρμας σε Νότια Κορέα και Βραζιλία, ενισχύοντας έτσι τις «υπεράκτιες» δραστηριότητες της γαλλικής φίρμας.

Προς το παρόν ούτε η Ford ούτε η Geely έχουν σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες, αν και αφενός ο ιδιοκτήτης της δεύτερης, Li Shufu, έχει επισημάνει από το 2025 ότι η εταιρεία του δεν θα επιδιώξει την κατασκευή νέων εργοστασίων, επιδιώκοντας αντ’ αυτού συνεργασίες για την αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα υπερπροσφοράς.

Η απόκτηση μιας νέας βιομηχανικής μονάδας σε ευρωπαϊκό έδαφος από μέρους της Geely η οποία είναι ιδιοκτήτρια της Volvo, Lotus, Polestar και Lynk&Co, μεταξύ άλλων, δείχνει να αποτελεί απαραίτητο ενδιάμεσο σταθμό στην επιδίωξή της να επεκταθεί περαιτέρω στη γηραιά ήπειρο όπου υπολείπεται με μεγάλη διαφορά έναντι των «συμπατριωτών» της BYD και MG. Ενδεικτικά η Geely διέθεσε στην Ευρώπη το 2025 3.533 αυτοκίνητα όταν BYD και ΜG αναφέρουν πωλήσεις 307.282 και 186.568 ταξινομήσεις αντιστοίχως.