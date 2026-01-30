Τα στοιχεία πωλήσεων μηνός Δεκεμβρίου για την Ευρώπη βάσει των δεδομένων της Dataforce δείχνουν ότι σχεδόν 1 στα 10 αυτοκίνητα που διατέθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα, φέρουν κινεζικά σήματα.

Ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστές εκ Κίνας κατέγραψαν μερίδιο 9,5% όντες ιδιαιτέρως δημοφιλείς ειδικά σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές τεχνολογίες όσο και σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Νορβηγία αλλά και Ελλάδα όπου το μερίδιο αγοράς τους ξεπέρασε το 15% κατά τη διάρκεια του 2025 σε ό,τι αφορά τα υβριδικά κάθε είδους, και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Για την ακρίβεια, 1 στα 7 αυτοκίνητα εναλλακτικών τεχνολογιών που πωλήθηκαν στην Γηραιά Ήπειρο την προηγούμενη χρονιά είχαν κινεζική προέλευση ενώ εξίσου ενδεικτικό είναι ότι, βάσει των ίδιων στοιχείων, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 κατάφεραν αν και οριακά να ξεπεράσουν τους Νοτιοκορεάτες κατασκευαστές ροκανίζοντας παράλληλα και τα μερίδια των Ιαπώνων.

Επίσης με βάση τις εκτιμήσεις αναλυτών, πρόκειται για μια τάση που δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε στο ελάχιστο καθώς οι κινέζοι κατασκευαστές έχουν να αντιμετωπίσουν συνθήκες άκρατου ανταγωνισμού στην έδρα τους, έχουν «πλεόνασμα» παραγωγής, και προς το παρόν η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί δυσεπίλυτο γρίφο αν και όπως όλα δείχνουν όχι για πολύ.

H κινεζική BYD ξεπέρασε ήδη την Tesla κατακτώντας την κορυφή των παγκόσμιων ηλεκτρικών πωλήσεων για το 2025

Όλα τα παραπάνω τους ωθούν να αυξήσουν την πίεση στην Ευρώπη με πλέον ενδεικτική την πρόσφατη ανακοίνωση της BYD η οποία δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις πωλήσεις σε αγορές εκτός Κίνας έως και κατά 25% το 2026. Παράλληλα, οι ισχυρότεροι κινέζοι κατασκευαστές ή όσοι έχουν ήδη δεσμούς και συνεργασίες με την Ευρώπη σχεδιάζουν βιομηχανικές μονάδες επιτόπου προκειμένου να επιτύχουν τα σχέδια επέκτασής τους στη Γηραιά Ήπειρο.

Επίσης όσο και αν ακούγεται παράδοξο, οι Κινέζοι «ζώνουν» και τις μέχρι πρότινος απαγορευμένες ΗΠΑ, έχοντας ήδη αποκτήσει μερίδιο αγοράς στο Μεξικό και διερευνώντας την περίπτωση του Καναδά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, το επόμενο βήμα είναι δεδομένα η αγορά των ΗΠΑ και η μοναδική ερώτηση που απομένει να απαντηθεί είναι το πότε και το πως.

Στο Μεξικό δραστηριοποιούνται ήδη οι BYD, Chery, Geely, Great Wall, Changan and JAC έχοντας περίπου 800 σημεία πώλησης και καταγράφοντας μερίδιο 15% επί 1,6 εκ. ταξινομήσεων το 2025

Σε ό,τι αφορά την παρουσία τους στην αμερικανική ήπειρο, στο Μεξικό ήδη δραστηριοποιούνται καμιά 30αριά κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενώ ο Καναδάς όπου διατίθενται ήδη Tesla «made in Shanghai», κατέληξε σε συμφωνία με την Κίνα για την εισαγωγή έως 49.000 κινεζικών EV με μειωμένους δασμούς, μια απόφαση η οποία και αυτονόητα σχολιάστηκε αρνητικά από τον Donald Trump.

Ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται από τη διοίκηση Trump είναι ότι το Μεξικό αναγκάστηκε να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά αυτοκίνητα από 20% σε 50%, από την αρχή του χρόνου.

Ο Καναδάς με τη σειρά του εξακολουθεί να επιβάλλει δασμούς που ξεπερνούν το 100% στα κινεζικά οχήματα, ωστόσο ήδη εξαίρεσε αρχικά 49.000 ηλεκτρικά τα οποία θα εισαχθούν από την Κίνα με δασμούς 6,1%.

Στις ΗΠΑ, προς το παρόν η μοναδική κινεζική εταιρεία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει κάποιο πάτημα είναι ο όμιλος Geely, ιδιοκτήτρια της Volvo η οποία με τη σειρά της διατηρεί εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα.

Η απόκτηση βιομηχανικών μονάδων στις ΗΠΑ δείχνει να αποτελεί μονόδρομο για την είσοδο στην τοπική αγορά λόγω Trump o οποίος προσφάτως σχολίασε σχετικά μιλώντας από το Detroit: «αν θέλουν να έρθουν και να κατασκευάσουν εργοστάσια και να προσλάβουν τον κόσμο θα ήταν υπέροχο. Ας αφήσουμε την Κίνα να έρθει».

Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον η Geely εξετάζει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Ο Ash Sutcliffe εκπρόσωπος του κινεζικού ομίλου στο περιθώριο του πρόσφατου CES ότι «αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλες τις αγορές όπου μπορούμε να επεκταθούμε. Η μεγάλη ερώτηση για εμάς είναι το πότε και το πού θα πάμε στις ΗΠΑ και νομίζω ότι θα έχουμε απαντήσει σε αυτό τα επόμενα δύο με τρία χρόνια».

Βέβαια η απουσία βιομηχανικής παρουσίας δεν θα λύσει τον γρίφο της εισόδου των Κινέζων στην αμερικανική αγορά καθώς, αφενός, προφανώς θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους καθιερωμένους Αμερικανούς της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και από τους υπόλοιπους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στο έδαφος των ΗΠΑ οι οποίοι αυτονόητα θα προτιμούσαν να μην έχουν να τους αντιμετωπίσουν (και) σε αυτή την «αρένα» και αφετέρου υπάρχουν πάντα οι περιορισμοί σε software.

Έρευνα της AutoPacific το 2025 στην αμερικανική αγορά έδειξε ότι έως και το 65% του αμερικανικού κοινού είναι εξοικειωμένο με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενώ το ήμισυ εξ αυτών θα εξέταζε το ενδεχόμενο απόκτησης ενός κινεζικού αυτοκινήτου

Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, το αμερικανικό υπουργείου εμπορίου έχει απαγορεύσει την αξιοποίηση κινεζικού λογισμικού στα αυτοκίνητα –και όχι μόνο– επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφάλειας. Έτσι αν οι Κινέζοι επιθυμούν αμερικανική βίζα για τα οχήματά τους θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να εφοδιάσουν τα αυτοκίνητα τους με gadgets που απαιτεί η εποχή όπως το AI, οι εξελιγμένες δυνατότητες σε επίπεδο αυτόνομης οδήγησης και όσα όλα όσα χαρακτηρίζουν τα Software Defined Vehicles τα οποία αποτελούν το μέλλον της αυτοκίνησης

Παρ΄όλα αυτά υπάρχει πλέον και ένα πλεονέκτημα για την κινεζική αγορά το οποίο αποτελεί κοινή παραδοχή από όλους οι κινέζοι καταναλωτές δεν διαφέρουν πλέον από τους Αμερικανούς, ούτε και τα προϊόντα που ακολουθούν την φρενίτιδα της τεχνολογίας ίσως ακόμα πιο φανατικά και από τους καθιερωμένους κατασκευαστές. Επίσης στις ΗΠΑ υπάρχει πλέον ζήτηση για προσιτές υλοποιήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στο αφήγημα της ηλεκτροκίνησης αλά αμερικανικά.

Εξάλλου, «αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι η VW προσγειώθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950, η Toyota το ’60 και η Hyundai το 1980. Όσο αυτοί “ανεβαίνουν κατηγορίες”, δημιουργείται ένα κενό στη βάση το οποίο θα μπορούσε να καλύψει η Κίνα», σημειώνει ο Sam Fiorani επικεφαλής της εταιρείας αναλύσεων AutoForecast Solutions που ειδικεύεται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.