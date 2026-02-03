Τουλάχιστον 890 λογαριασμούς στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse με πιθανές διασυνδέσεις με το ναζιστικό καθεστώς, άγνωστους μέχρι πρότινος, εντόπισε σχετική έρευνα αποκάλυψε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ, ενόψει ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, με αντικείμενο τον ρόλο των τραπεζών στη διευκόλυνση του Ολοκαυτώματος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λογαριασμοί της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που δεν είχαν προηγουμένως αποκαλυφθεί και ανήκαν στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε γερμανική εταιρεία κατασκευής οπλικών συστημάτων και στον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, πρόσθεσε ο γερουσιαστής.

Ο Γκράσλεϊ, που προεδρεύει της Επιτροπής και παρακολουθεί την έρευνα για την Credit Suisse εδώ και χρόνια, σημείωσε ότι η UBS —η οποία απέκτησε την Credit Suisse το 2023 στο πλαίσιο έκτακτης διάσωσης— είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι συνεργάζεται με τον πρώην Αμερικανό εισαγγελέα Νιλ Μπαρόφσκι προκειμένου να αποκαλύψει λογαριασμούς με ναζιστικές διασυνδέσεις που τηρούσε ο πρώην ανταγωνιστής της.

Τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse έχουν ζητήσει συγγνώμη και είχαν καταλήξει σε παγκόσμιο διακανονισμό το 1999, ο οποίος έθεσε τέλος στις αξιώσεις και έκλεισε τη σχετική αντιπαράθεση, ανέφερε η τράπεζα σε προσχέδιο της κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα έρευνα ως εθελοντική πρωτοβουλία.

Ο Γκράσλεϊ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει λάβει δύο εκθέσεις και μία ενημέρωση προόδου σχετικά με την πορεία της έρευνας του Μπαρόφσκι.

Όλα τα οικονομικά των SS στην Credit Suisse

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, οι τραπεζικές σχέσεις της Credit Suisse με τα SS, τη παραστρατιωτική οργάνωση των Ναζί, ήταν εκτενέστερες απ’ ό,τι ήταν μέχρι σήμερα γνωστό. Όπως ανέφερε ο Γκράσλεϊ επικαλούμενος τα αρχεία, ο τομέας οικονομικών των SS διατηρούσε λογαριασμό στην τράπεζα.

Παράλληλα, προέκυψαν νέα στοιχεία για σχέδιο που διευκόλυνε τη διαφυγή των Ναζί στην Αργεντινή, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η UBS δήλωσε ότι αποδέχεται και εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι η περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της ελβετικής τραπεζικής.

«Προσεγγίζουμε το σημερινό θέμα με σεβασμό και σοβαρότητα», δήλωσε, σύμφωνα με το κείμενο της κατάθεσής του, ο Ρόμπερτ Καρόφσκι, πρόεδρος του αμερικανικού κλάδου της UBS.

Κατά την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS δεσμεύτηκε πλήρως να επαναφέρει την έρευνα σε σωστή κατεύθυνση και έκτοτε έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα για να διευκολύνει την έρευνα του Μπαρόφσκι, ανέφερε ο Καρόφσκι.

«Πλέον, με εμπειρία τριών ετών, προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ώστε ο κόσμος να επωφεληθεί από τα πορίσματα της τελικής έκθεσης που αναμένεται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με συνεργάτες της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η τελική έκθεση προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί στο τέλος του έτους.