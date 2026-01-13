Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, δεν εμφανίστηκε στο Καπιτώλιο για την προγραμματισμένη ακρόασή σχετικά με τις σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου.

«Δεν εμφανίστηκε σήμερα», είπε στους δημοσιογράφους ο Τζέιμς Κόμερ, ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής μιας πανίσχυρης Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν. «Κανείς δεν κατηγορεί τον Μπιλ Κλίντον για οτιδήποτε επιλήψιμο, είχαμε μόνο ερωτήσεις να θέσουμε», πρόσθεσε για τον 79χρονο Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο.

Η Χίλαρι Κλίντον, η πρώην πρώτη κυρία, πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2016, όταν ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι προγραμματισμένο να καταθέσει αύριο στο Κογκρέσο και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα παραστεί. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να της ασκηθεί δίωξη. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι οι Κλίντον έστειλαν οκτασέλιδη επιστολή προς τον Κόμερ, στην οποία έκαναν σαφές ότι δεν σκοπεύουν να εμφανιστούν για τις καταθέσεις. «Κάθε άτομο πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει πολλά ή πότε έχει φτάσει στο όριο και είναι έτοιμο να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον στην επιστολή τους.

«Για εμάς, αυτή είναι η στιγμή», τονίζουν ακόμη.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής είχε κλητεύσει τους Κλίντον σχετικά με τη σχέση του πρώην προέδρου με τον Έπσταϊν.

Ο θάνατος του Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να προστατευθούν «ισχυρές» προσωπικότητες. Ο Νεοϋορκέζος χρηματιστής κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση τουλάχιστον χίλιων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλές ανήλικες.

Διαφάνεια

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2014, ο Τραμπ υποσχέθηκε στους υποστηρικτές του «συνταρακτικές αποκαλύψεις» για την υπόθεση. Μόλις όμως επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα τους δικαστικούς φακέλους του Έπσταϊν, προκαλώντας την οργή ακόμη και πολλών ψηφοφόρων του.

Τον περασμένο Αύγουστο, εν μέσω της εντεινόμενης απογοήτευσης για την έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της κυβέρνησης, το ζεύγος Κλίντον κλήθηκε να καταθέσει στο Κογκρέσο. «Κατά τη δική σας ομολογία, ταξιδέψατε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Έπσταϊν τέσσερις φορές το 2002 και το 2003» έγραφε η επιστολή που απηύθυνε ο Τζέιμς Κόμερ στον Μπιλ Κλίντον. Για την κλήση της Χίλαρι Κλίντον, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής εξηγούσε: «Η οικογένειά σας φαίνεται ότι είχε στενές σχέσεις τόσο με τον Τζέφρι Έπσταϊν όσο και με τη συνεργό του, την Γκισλέν Μάξγουελ» που καταδικάστηκε το 2021 σε κάθειρξη 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η Επιτροπή θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής του Μπιλ Κλίντον για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου, είπε ο Κόμερ. Η διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από την ολομέλεια της Βουλής, προτού να ασκηθεί η δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο πρώην πρόεδρος είχε δηλώσει το 2019 ότι είχε να μιλήσει με τον Έπσταϊν επί τουλάχιστον δέκα χρόνια. Παράλληλα, αρνιόταν ότι γνώριζε τα «φρικτά εγκλήματά του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποτε ήταν στενός φίλος του Έπσταϊν, αρνείται και αυτός, όπως ο Κλίντον, ότι γνώριζε την εγκληματική δράση του και διαβεβαιώνει ότι διέκοψε τη σχέση που είχε μαζί του πριν από την εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, έπειτα από μήνες δισταγμού, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί χιλιάδες φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο για την υπόθεση Έπσταϊν. Το σύνολο του φακέλου ωστόσο δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, όπως απαιτούσε ένας νόμος ο οποίος επικυρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Εξάλλου, πολλά από τα έγγραφα φέρουν πολλές διαγραφές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ένα κείμενο έκτασης 119 σελίδων, πλήρως μαυρισμένων.

Ένας εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον ζήτησε στα τέλη Δεκεμβρίου να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα οποία αναφέρεται το όνομα του πρώην προέδρου.