Χιονοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας 91χρονης που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά στο σπίτι της, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Η Αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Δίπλα στην 91χρονη, που πέθανε από ασφυξία, βρέθηκε ένα φτυάρι.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στη νομαρχία Αομόρι, η οποία πλήττεται σφοδρά από πρωτοφανείς χιονοπτώσεις, με το ύψος του χιονιού να φτάνει έως και τα 4,5 μέτρα σε απομονωμένες περιοχές.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ζητώντας τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των πολιτών.

Από τις 20 Ιανουαρίου τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων λόγω πτώσεων χιονιού και καταρρεύσεων κτιρίων.