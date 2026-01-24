Βαθύ ψύχος σαρώνει τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Viral έγινε το βίντεο από τη Μινεσότα, με το θερμόμετρο να δείχνει -29°C δημιουργώντας ένα θέμα άκρως εντυπωσιακό: μακαρόνια παγώνουν αμέσως στον αέρα!

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa — FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026

Χάος έχει προκληθεί στις μετακινήσεις καθώς στους αυτοκινητόδρομους η ορατότητα είναι μηδενική, καθιστώντας επικίνδυνη την οδήγηση. Στην Αϊόβα ισχυροί άνεμοι παραλίγο να παρασύρουν ημιφορτηγό.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το NBC News, οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ενδέχεται να διαρκέσουν έως και δέκα ημέρες, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά τοπικά τα 30 εκατοστά σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών.

Από τη Νέα Υόρκη έως το Τέξας συνολικά 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησε για «επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες», με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα.

Στο Σικάγο η λίμνη Μίσιγκαν έχει παγώσει σχεδόν πλήρως, με θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία -30 έως -40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

☃️The SNOW is really coming down across Tulsa, Oklahoma tonight! pic.twitter.com/usMqNTFxV3 — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 24, 2026

Προετοιμασία των πολιτών και προβλήματα στις υποδομές

Το Associated Press μεταδίδει ότι η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 150 εκατομμύρια Αμερικανούς, με τον κύριο φόβο να αφορά διακοπές ρεύματος. Κάτοικοι σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από αυγά, βούτυρο και μπέικον. Σε πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, εξαντλήθηκαν φιάλες αερίου, αλάτι και άμμος.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα πολικού ψύχους δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Ένα δεύτερο μέτωπο παγετού από τον Καναδά αναμένεται να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, παρατείνοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες και αυξάνοντας τους κινδύνους για τις μετακινήσεις και τις υποδομές.