Σοβαρό επεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά σκάφη, καθώς και σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής, σημειώθηκε στο Αγαθονήσι. Για αυτό και με πυρά απάντησαν Έλληνες λιμενικοί στην άρνηση τούρκων αλιέων που ψάρευαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων να απομακρυνθούν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πηγές από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, βραδινές ώρες της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν σε ελληνικά νερά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών τρία περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα τουρκικά σκάφη για άμεση αποχώρησή τους, με αρνητικά αποτελέσματα.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι, παρά τις συστάσεις, το ένα τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα του ελληνικού περιπολικού σκάφους προχώρησε σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής που προβλέπονται. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.