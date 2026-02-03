Ελλάδα ψηφίζουν για επενδύσεις σε ακίνητα οι Τούρκοι ως καταφύγιο απέναντι στον υψηλό πληθωρισμό που επικρατεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια.

Oι Τούρκοι επενδυτές έχουν αυξήσει κατακόρυφα την επενδυτική δραστηριότητά τους στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην οικονομική κατάσταση της γειτονικής χώρας και συγκεκριμένα στον πολύ υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος ανέρχεται πάνω από 30%. Όσοι είχαν καταθέσεις αναζητούν τρόπους προκειμένου να προστατέψουν την αξία των κεφαλαίων τους, με την αγορά ακινήτων να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Τούρκοι και επενδύσεις

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας το 11μηνο του 2025, οι επενδύσεις των Τούρκων σε ακίνητα του εξωτερικού ανήλθαν στα 2,4 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα οι περισσότερες αγορές ακινήτων πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο ύψους 288 εκατ. δολάρια, ενώ οι χαμηλότερες τον Ιανουάριο ύψους 144 εκατ. δολάρια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων Υπηρεσιών Ακινήτων, Μπαϊράμ Τεκτσέ μιλώντας στο Anadolu τόνισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και μετά ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τεκτσέ σημείωσε ότι η Ελλάδα απευθύνεται σε αγοραστές που επιθυμούν ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη και ένα εγγυημένο «Plan B» και πρόσθεσε ότι μέσω του προγράμματος Golden Visa και του ισχυρού τουριστικού τομέα, είναι δυνατή η επένδυση σε ακίνητα παρέχοντας άδεια διαμονής στην ΕΕ και ελεύθερη κυκλοφορία στη ζώνη Σένγκεν.

Η Golden Visa στην Ελλάδα

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης συμπεριλαμβανομένου και του Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα, οικονομική και γεωπολιτική, δημιουργεί ζήτηση με αύξηση από την Τουρκία 15,9% ή αλλιώς 3.291 άδειες να αντιστοιχούν σε Τούρκους.

Οι ισχύουσες άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή Golden Visa συμπεριλαμβανομένων των αρχικών επενδυτών και των μελών της οικογενείας τους αντιστοιχούν σε 79.056 στο τέλος Δεκεμβρίου, εκ των οποίων οι αρχικές άδειες μονίμου επενδυτή αφορούν το 26% ή αλλιώς 20.555 άδειες και οι μεμονωμένες ανανεώσεις σε ένα 9% ή αλλιώς 7.115.

Υπενθυμίζεται ότι το ελάχιστο όριο επένδυσης για απόκτηση άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου έχει αυξηθεί σε 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά με μόνιμο πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Στην υπόλοιπη χώρα το όριο έχει ανέβει στις 400.000 ευρώ από 250.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση άδειας διαμονής, το ακίνητο δεν επιτρέπεται να διατεθεί μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πηγή: ot.gr